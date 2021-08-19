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Bölgenin 24 ayar altını! Yaşlanmayı geciktiriyor

19.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yalova aronyası" adıyla bu yıl coğrafi işaret tescili yapılan meyvenin hasadına hazırlanan üreticiler yüksek verim bekliyor.Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyündeki bahçelerde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar yaptığı açıklamada, Yalova aronyasını bölgenin "24 ayar altını" olarak nitelendirdi. Öte yandan üreticiler bu meyvenin yaşlanmayı geciktirdiğini açıkladı.

Antioksidan özelliği bulunan ve "süper meyve" olarak bilinen Yalova aronyası, ilin tarımsal gelir kaynaklarından biri haline geldi. Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) ürünün haziranda tescillendiğini belirten Parıldar, bu gelişme sonrası ilk hasada ay sonuna doğru başlanacağını söyledi.

Yalova'nın tarım arazilerinin yüzde 72,5'inin 5 dekar ve altında olduğunu aktaran Parıldar, şu bilgileri paylaştı;

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"Birim alanda katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Aronya da yöneldiğimiz ürünlerden biri. Halihazırda 150 dekar alanda aronya üretiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer ise aynı zamanda organik sertifikalı bir aronya bahçesi. İl genelinde 90 dekar organik tarım sürecini tamamlamış alanımız var. 2021 sonu itibarıyla 160 dekar yeni üretim sahası tesis ederek Yalova'daki aronya üretim alanını 300 dekarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Parıldar, ilde yeni tesis edilecek alanlarla aronyada organik üretimi yüzde 50'ye çıkarmak istediklerini aktardı.

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Daha sonra ise tüm üretimi organik metotla yaparak 300 dekarı aşkın bir alana ulaşmayı hedef belirlediklerine değinen Parıldar, şöyle devam etti;

"Geçen yıl 7-8 tonluk bir hasadımız söz konusuydu. Bu yıl aronya bahçelerimizden 20-25 tonluk rekolte bekliyoruz. Bulunduğumuz bahçede ekiplerimiz suda çözünebilen kuru madde miktarı ölçümü yapıyor. Bir taraftan da kontrol ve sertifikasyon kuruluşumuz tarafından numune analizleri alınıyor. Bu şekilde hasat dönemini belirleyeceğiz. Tahminen ağustos ayı sonu itibarıyla aronyamız hasat olgunluğuna gelecek. Yalova aronyası, coğrafi işaret ve organik tarım logolarıyla marketlerde alıcısını bekleyecek."

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Parıldar, aronyanın içeriğindeki antosiyanin maddesinin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp ve damar rahatsızlıklarının tedavisinde olumlu etkilerinin bulunduğunu, hücre yenilemesini sağladığını bildirdi.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Üretici Mehmet Değerli ise yıllarca tekstil işiyle uğraştıktan sonra köyüne yerleşip aronya ve kivi üretimine başladığını belirtti.

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Bahçesinden bu yıl 1,5 tona yakın rekolte beklediğini dile getiren Değerli, "Geçtiğimiz 2 yılın ürünlerinin hemen hemen tamamını özellikle kanser hastaları gibi buna ihtiyaç duyan insanlara ücretsiz bir şekilde dağıttık. Ayrıca yaşlanmayı geciktirdiği için özellikle kadınların kullanmak istedikleri bir meyve." dedi.

Değerli, aronyanın kremini de üretmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Yalova
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