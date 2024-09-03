Bozcaada'da efe arısının bal hasadı yapıldı... Ana kraliçeden tüm Ege'ye dağıtılacak

Türkiye'nin 2019 yılında tescillenen Efe arısının, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki mor kekik tarlalarında ürettiği bal ilk kez hasar edildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şeraffettin Çakal, balın hasadı için düzenlenen "Bozcaada Bal Hasadı Şenliği"ne katıldı.

Çakal, genel müdürlüğün genetik kaynakların korunması içinde de görevli olduklarını aktararak, bu bölge için AR-GE çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirten Çakal, arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için çalışmaların da sürdürüldüğünü aktardı.

İLK ÖNCE EŞEK ADASINDA

"Efe Arısı'nın Islahı ve Korunması Projesi"nin yürütücüsü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Mustafa Köseoğlu, bu arının 2008 yılında başlatılan Ülkesel Arıcılık Projesi kapsamında önce İzmir açıklarındaki Eşek Adası'nda çalışıldığını ve beş yıl sonra damızlık üretim izni alındığını aktardı.

BOZCAADANIN SEÇİLMESİNİN SEBEBİ

Köseoğlu, 2019 yılında "Efe arısı"nın tescillendiğini ve bu süreçte Bozcaada'nın seçilmesinin arının sağlıklı korunmasını sağlamak adına önemli olduğunu belirtti. Bozcaada'da yapılan çalışmalarla arının adaya özgü genetik özelliklerini geliştirdiklerini ve damızlık üretiminin burada gerçekleştirildiğini söyledi.

Şenlik düzenleme amacının, "Efe arısı" ve Bozcaada'nın doğal florası hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Köseoğlu, balın lezzetinin yanı sıra, Efe arısının kuluçka performansı ve bal verimi açısından diğer bölge arılarına göre üstün olduğunu vurguladı.

TÜM EGE'YE DAĞITILACAK

Afibee Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Almış, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı projeye devlet desteğinin yanı sıra özel sektörün de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Özel sektör olarak, damızlık üretimine destek verdiklerini ve daha verimli arıcılık işlemleri için projede yer aldıklarını söyledi. Almış, bu yıl itibarıyla işletmeyi devraldıklarını ve bölgede yaklaşık 100 kovan bulunduğunu, ana kraliçe arıların geliştirilip tüm Ege'ye dağıtılmasını sağladıklarını belirtti.

Program, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kayadan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ertuğrul Arda ve Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit İleri'nin katılımıyla arıcı kıyafeti giyilerek yapılan bal hasadı ile sona erdi.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır