Branda altında yarım asrı devirdi! 4 yıllık uğraşın ardından 15 bin euroya satıldı 'Tamamen orijinal'

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tam 44 yıldır bir garajda muhafaza edilen Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobil, 15 bin euroya el değiştirirken bakımının ardından fuarlarda sergilenecek. Türkiye'de bir tane Avrupa'da hiç bulunmayan bu aracın fuarlarda sergilendikten sonra yeni sahibinin dükkanında hatıra olarak duracak.

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda, çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı. Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildikten sonra birkaç kez kullanılıp garaja çekildi. Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu.

TÜM ZAMANA MEYDAN OKUDU

Yalnızca 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi, adeta bir zamana meydan okuyor.

44 YIL GARAJDA BEKLEDİ

Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı. Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, "Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır" dedi.
4 YILDIR ARABAYI ALMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

Bostancı, aracın Türkiye'de tek, Avrupa'da da bulunmadığını söyledi. Aracın yeni sahibi Muhammet Kaya ise, 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu ve 15 bin avro bedelle aracı satın aldığını kaydetti.

FUAR FUAR GEZECEK

Zastava 1100'ün hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarlarında sergileneceğinin altını çizen Kaya, "Şu an görünen masraf en az 5 bin Euro. Ondan sonra iki-üç fuar için söz aldık. İnşallah muayeneye gittikten sonra İstanbul'daki fuara girecek. Hedefimiz aracı yurt dışındaki fuarlara çıkarmak. Oradan sonra da hatıra olarak, tezgâhımızda duracak" diye konuştu.
"Araç beklediğimiz gibi, bozulmamış" diyen Kaya, "Bu kadar orijinal olduğunu ben de düşünmüyordum. Tamamen orijinal. Kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Şimdi İstanbul Esenyurt'taki Fiat bayisine gidecek, orada tamir olacak. Sonra Kapaklı'ya geçecek. Kapaklı'daki firmamızda koruyacağız. Oradan da fuarlara götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
En Çok Aranan Haberler

