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'Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım' Öğretip işi ona bırakacak

23.03.2025 14:37
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Konya’da yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Sami Özcan, çocuk yaşta babasının yanında başladığı ciltçiliği sürdürüyor. Babasının izinden giderek mücellitlik yapan Özcan, yıllarını verdiği bu sanatı sadece bir zanaat değil, bir gönül işi olarak görüyor. Bu meslekte alttan gelen neslin olmadığını söyleyen Özcan "Cilt yapacak bir delikanlı, gençler yok. Ama bu işe biraz sıcak bakmalarını istiyorum. Bu iş yapılsın diye düşünüyorum. Benim bir arzum var. Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım" dedi.

'Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım' Öğretip işi ona bırakacak

Mahmut Sami Özcan, yarım asrı aşkın süredir emek verdiği mücellitliği yaşatmak için çaba gösteriyor. Çocuk yaşta babasının yanında adım attığı bu sanatı ömrü yettiğince sürdüreceğini ifade eden Özcan, Kur’an-ı Kerim ciltlemeyi yalnızca bir zanaat olarak değil, aynı zamanda bir gönül borcu olarak gördüğünü belirtti.
Özcan, meslekte alttan gelen neslin olmadığını, bu kıymetli mirası devredecek ahlaklı ve işine gönül vermiş bir genç arayışında olduğunu söyledi.

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"KUR’AN-I KERİM CİLTSİZ KALMASIN DİYE ISRAR ETTİM"

Bu işe çocukken, rahmetli babasıyla birlikte 1969 senesinde başladığını anlatan mücellit Mahmut Sami Özcan, "35-40 sene matbaacılık yaptım. Babam ciltçilik yaptı. Babam rahmetli olunca, biradere sen bu ciltçiliği devam ettir, bu iş devam etsin, Kur’an-ı Kerim ciltsiz kalmasın diye ısrar ettim. O da kabul etti. Biraz cilt yaptı. Daha sonra ben takviye ediyordum, bana dedi ki ’Abi sen bunları veriyorsun ama zamanını, gününü ayarlayamıyoruz, mümkünse sen yap’ dedi. ’Biraz göstermen lazım, malzemem de yok’ dedim. Sağ olsun, malzeme verdi, biraz da gösterdi. Böylelikle başladık. Kur’an-ı Kerim de olunca bir muhabbet oldu. Ne kadar eski olsa da yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum, gocunmuyorum, işimi seviyorum. ’Nasıl sabrediyorsun?’ diyorlar ama ben bu işe gönül verdim. Kur’an-ı Kerim oldu mu, muhabbet oluyor" dedi.

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Cilt yaparken kullandığı malzeme ile ilgili bilgi veren Mahmut Sami Özcan, "Biz suni deri, yani termo deri denilen deri kullanıyoruz. Bir de bunun kağıt olanı var. Biz kağıt kullanmıyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Yapanlara da mümkünse yapmayın diyoruz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’e en iyisini yapmak lazım" şeklinde konuştu.

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"BU İŞE BİRAZ SICAK BAKMALARINI İSTİYORUM"

Bu meslekte alttan gelen neslin olmadığını söyleyen Özcan, "Cilt yapacak bir delikanlı, gençler yok. Ama bu işe biraz sıcak bakmalarını istiyorum. Bu iş yapılsın diye düşünüyorum. Benim istediğim, bir arzum var. Bu işi yapabilecek birisini bulmam lazım, diyorum. Ömrümüz yettiği müddetçe bir delikanlıyı bu işe alıştırmak, ona bırakmak istiyorum. Bu işi devam ettirsin istiyorum. Böyle gönül vermiş bir delikanlı olursa, ahlaklı, Kur’an-ı Kerim bilen, namazlı ve niyazlı özellikle Kur’an-ı Kerim’i bilmesi lazım, yoksa bazı sayfalarını toparlayamaz, karıştırabilir, onun için öyle bir genç arzu ediyorum" dedi.

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"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİ MÜDDETÇE BU İŞİ YAPACAĞIM"

Özcan, "Sağlığım el verdiği müddetçe bu işi yapacağım. Öyle bir niyetim var" diye konuştu. (İHA)

AW418372_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Konya meslek
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