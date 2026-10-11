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'Bu işle ev sahibi oldum' Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı

Antalya, Serik'te geçen yıla göre rekoltesi yüksek olan ve tarlada kilogramı 15 ile 30 TL arasında alıcı bulan narın hasadı, yağış uyarısı nedeniyle erken başladı. Nar hasadı ve narenciye işleme tesisleri de tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor. 45 yıldır İzmir, Mersin, Isparta ve Bursa gibi pek çok şehirde narenciye işçiliği yaptığını söyleyen Hamide Okur "Hayatım boyunca hep bu işi yaptım. Bu işten kazandığım parayla kendi evimi aldım, şu an emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum" dedi.

'Bu işle ev sahibi oldum' Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı

Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden Serik'te nar hasadı, yaklaşan yağışlı hava tahminleri nedeniyle planlanandan erken başladı. Rekoltenin geçen yıla göre yüksek olduğu sezonda, hava şartlarından dolayı kalitede kısmi düşüşler yaşanırken, artan işçilik ve depo maliyetleri nedeniyle piyasada tüccar sayısının azaldığı belirtiliyor. Toplanan narlar yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 1

YAĞIŞ UYARISI HASADI ÖNE ÇEKTİ

Narenciye soğuk hava deposu sahibi Mithat Yıldırım, hava şartlarının yağışlı gösterilmesi nedeniyle hasada mecburiyetten biraz erken başladıklarını ifade etti.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 2

Sezonu değerlendiren Yıldırım, "Bereketli bir yıl, geçen yıla göre rekolte biraz yüksek. Ancak hava şartlarından dolayı kalitede geçen yıla kıyasla biraz düşüş var. Yine de verim oldukça güzel" dedi.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 3

TARLADA NAR FİYATLARI 15-30 LİRA ARASINDA

Tarladaki güncel alım fiyatlarına değinen Yıldırım, kalitesine göre narların 15 ile 30 lira arasından satın alındığını belirtti.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 4

Bakımlı ve kaliteli ürün yetiştiren üreticinin yüzünün güldüğünü vurgulayan Yıldırım, piyasadaki durgunluğun nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı:

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 5

"Geçen yıllara nazaran tüccarlar az, talepte azalma var. Piyasada çok mal var; tüccarlar şu an kaliteli narları tercih edip aldı, bakımsız olan narlar ise bekliyor. Meyve suyu fabrikalarına gidecek sulu narlar ayrıştırıldıktan sonra, sofralık narlar koruyucu poşetlerle soğuk hava depolarında aralık, ocak, şubat ve mart aylarına kadar muhafaza edilebiliyor" diye konuştu.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 6

ROTADA RUSYA VE AVRUPA VAR

Hasat edilen narların yolculuğunu anlatan nakliye sektöründe taşımacılık işiyle uğraşan Emre Kaptan, ekim ayı itibarıyla başlayan kesimlerin Serik ve Finike'de yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 7

Narların işletmelerde sınıflarına göre ayrıldığını belirten Kaptan, "Toplanan narlar işlenip kasalara konuyor, ardından soğuk hava depolarına alınıyor. Talebe göre yurt dışı ve yurt içine sevk ediliyor. Şu anda ağırlıklı olarak Rusya pazarına çalışıyoruz, ancak Avrupa'ya da ciddi gönderimler var" şeklinde konuştu.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 8

"BU İŞLE EV SAHİBİ OLDUM"

Nar hasadı ve narenciye işleme tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarım işçilerine de ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Mersin'den gelerek Serik'e yerleşen ve 3 yıldır aynı tesiste çalışan Hamide Okur, hayatını narenciye işine adayanlardan sadece biri.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 9

45 yıldır İzmir, Mersin, Isparta ve Bursa gibi pek çok şehirde narenciye işçiliği yaptığını söyleyen Okur, "Hiç evlenmedim, hayatım boyunca hep bu işi yaptım. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bu işten kazandığım parayla kendi evimi aldım, şu an emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum" diyerek sektörün emeğe dayalı yüzünü gözler önüne serdi.

Bu işle ev sahibi oldum Hayatını ona adadı, şehir şehir çalıştı 10

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nar antalya Tarım işçisi Serik hasat meslek
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