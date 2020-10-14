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Bu koçları tanesi 28 bin lira! İşte sebebi

KOBİ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta yetiştiriciliğine başlanan De France ve Macar Merinosu cinsi koç ve koyunlar, dudak uçuklatan fiyatları ile dikkat çekiyor. Et ırkı olarak üretilen dünyanın en iyi hayvanları olması.

Bu koçları tanesi 28 bin lira! İşte sebebi

Sivas’ta kent merkezinde 50 yıldır hayvancılık yapan Ali Hakan Bedirhanoğlu Sivas’ta bir ilki gerçekleştirdi. Kardeşler dağı mevkiinde faaliyet gösteren Bedirhanoğlu, Sivas’ın sert karasal iklimine uygun küçükbaş hayvan arayışına girdi. Aradığı ırkı Macaristan’da bulan Bedirhanoğlu, De France ve Macar Merinosu ırkı 500 adet koyun ve koçu Sivas’a getirdi. Sivaslı yetiştirici koyunları 250 ile 300 Euro arasında, koçları ise bin ile 3 bin Euro arasında satın aldı. Sivas’taki besi çiftliğinde et ırkı koyunlarına gözü gibi bakan Bedirhanoğlu, koyunları bin 300’e tamamlamayı hedefliyor.
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DÜNYADAKİ EN İYİ ET IRKI

Ali Hakan Bedirhanoğlu, koyunların dünyanın en iyi et ırkı koyunlar olduğunu belirterek, “Bu koyunları araştırdım. Dünyada en iyi üretilmiş et ırkı olduğu için bunları getirmeye karara verdim. Ukrayna ve Macaristan’a gittim. Macaristan’da karar kıldım. Macaristan’dan getirdim bunları. İlk etapta 500 koyun getirdim. bin 300 kapasite raporumuz var. Fiyatları koyununa göre değişiyor. Genelde 250 Euro ile 500 Euro arasında değişiyor. Koçların fiyatları ise bin Euro ile 3 bin Euro arasında. Macaristan ile aşağı yukarı aynı iklime sahibiz. Bizim iklim e uyum sağlayacağını düşündüğüm için bu ırkı getirdim. 70-80 adet kuzumuz var. Şuan 150-200 adet de doğum yapacak hayvanımız var’’ ifadelerini kullandı.
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BU HAYVANLAR HASTA OLMUYOR

Bedirhanoğlu, hayvanların tamamının pedigrili ve kanları alındığı için hastalıklara karşı dirençli olduklarını dile getirerek, “Bu hayvanların diğer ırklardan farkı et ırkı olması. Erkeklerin canlı ağırlığı 200 kilogram, 110 kiloya kadar da dişiler çıkıyor. Et ırkı olarak üretilen dünyanın en iyi hayvanları bunlar. Yerli Kangal ırkı koyunların kilosu 50-60 kilogram civarında oluyor. Sivas’ta tekiz. Bunu üretip çiftçilerimize satmayı düşünüyoruz.

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Ancak bu yıl uyum yılı olduğu için satmayı düşünmüyoruz. Kışa dayanıklılığını ve mukavemetini, hastalıklara dayanıklılığını ölçeceğiz.1300 adet kapasite raporumuz var. Hedefimiz bu kapasiteyi doldurmak. Bunların tamamı pedigrili hayvanlar. Aynı zamanda kanları alınmış hasta olmayan hayvanlar. Yani biz ithal ettiğimizde bunların hem Macaristan’a hem de bizim burada Samsun’a kanları gidiyor. Hastalık olmadığına dair bütün tahlilleri yapılmış bu hayvanların. Burada 3 bin Euro’ya kadar koç var. İyi kuzu iyi koçtan olur. Onun için koça verilen para burada pahalı gibi gözükse de, Pedigrili iyi bir İle De France koça o parayı veriyorlar” dedi.

KAYNAK:İHA

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