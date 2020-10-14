Bu koçları tanesi 28 bin lira! İşte sebebi

Sivas’ta kent merkezinde 50 yıldır hayvancılık yapan Ali Hakan Bedirhanoğlu Sivas’ta bir ilki gerçekleştirdi. Kardeşler dağı mevkiinde faaliyet gösteren Bedirhanoğlu, Sivas’ın sert karasal iklimine uygun küçükbaş hayvan arayışına girdi. Aradığı ırkı Macaristan’da bulan Bedirhanoğlu, De France ve Macar Merinosu ırkı 500 adet koyun ve koçu Sivas’a getirdi. Sivaslı yetiştirici koyunları 250 ile 300 Euro arasında, koçları ise bin ile 3 bin Euro arasında satın aldı. Sivas’taki besi çiftliğinde et ırkı koyunlarına gözü gibi bakan Bedirhanoğlu, koyunları bin 300’e tamamlamayı hedefliyor.



DÜNYADAKİ EN İYİ ET IRKI

Ali Hakan Bedirhanoğlu, koyunların dünyanın en iyi et ırkı koyunlar olduğunu belirterek, “Bu koyunları araştırdım. Dünyada en iyi üretilmiş et ırkı olduğu için bunları getirmeye karara verdim. Ukrayna ve Macaristan’a gittim. Macaristan’da karar kıldım. Macaristan’dan getirdim bunları. İlk etapta 500 koyun getirdim. bin 300 kapasite raporumuz var. Fiyatları koyununa göre değişiyor. Genelde 250 Euro ile 500 Euro arasında değişiyor. Koçların fiyatları ise bin Euro ile 3 bin Euro arasında. Macaristan ile aşağı yukarı aynı iklime sahibiz. Bizim iklim e uyum sağlayacağını düşündüğüm için bu ırkı getirdim. 70-80 adet kuzumuz var. Şuan 150-200 adet de doğum yapacak hayvanımız var’’ ifadelerini kullandı.

