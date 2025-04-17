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'Bu meslek her zaman geçerli ama bizden sonra yok olacak' Her yerden müşteri geliyor 'Hiç gelir sıkıntısı yaşamadık'

17.04.2025 13:46
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Selim ve 55 yaşındaki Nedim Özdemir kardeşler, 45 yıl önce başladıkları ayakkabı tamirciliği mesleğini ilk günkü heves ve heyecanla yapmaya devam ediyor. Selim Özdemir, mesleklerini severek yaptıklarını ve bu nedenle hiçbir zaman gelir sıkıntısı yaşamadıklarını anlatırken Nedim Özdemir çırak yetişmediğine vurgu yaparak "Bizden sonra bu meslek yok olacak" dedi.

'Bu meslek her zaman geçerli ama bizden sonra yok olacak' Her yerden müşteri geliyor 'Hiç gelir sıkıntısı yaşamadık'

Sinoplu kardeşler ayakkabı tamirciliği serüvenlerini 45 yıldır aralıksız sürdürüyor. Özdemir kardeşler, mesleğe ilk adımlarını büyük ağabeyleri Hüseyin Özdemir’in işlettiği ayakkabı tamir atölyesinde çırak olarak attı.

AA-20250417-37657640-37657638-SINOPLU_KARDESLER_AYAKKABI_TAMIRCILIGI_SERUVENLERINI_45_YILDIR_ARALIKSIZ_SURDURUYOR

İlkokul eğitimlerinin ardından ağabeylerinin atölyesinde çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen iki kardeş, ağabeylerinin vefatının ardından daha 20’li yaşlarda kendi atölyelerini açtı.

45 yıldır ilçe merkezinde bulunan ayakkabı tamirhanesinde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdüren Özdemir kardeşlerin tek üzüntüleri ise kendilerinden sonra mesleklerini devam ettirecek yeni çıraklar bulamamaları.

Ağabey Selim Özdemir, AA muhabirine, ilçede bu mesleği yapan son kişiler olduklarını söyledi.

"HİÇBİR ZAMA GELİR SIKINTISI YAŞAMADIK"

Mesleklerini severek yaptıklarını ve bu nedenle hiçbir zaman gelir sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Özdemir, kardeşinin de bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Dünyaya bir kez daha gelse, yine bu mesleği yapmayı tercih edeceğini ifade eden Özdemir, "Çünkü işimi severek yapıyorum ve hiç bıkmadım. Çalışmaya devam etmekten büyük keyif alıyorum." dedi.

"ÇEVRE İLÇELERDEN DE MÜŞTERİLERİM GELİYOR"

Selim Özdemir, ayakkabı tamirciliğinin her zaman geçerli bir meslek olduğunu ancak gelecekle ilgili kaygılandığını belirterek, "Bu meslek her zaman geçerlidir. Çevre ilçelerden de müşterilerim geliyor. Zorlu zamanlarda bile ihtiyaç duyulan bir iş. İş yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Buna rağmen ayakkabı tamirciliği günümüzde kaybolmaya başlayan bir meslek. Çırak yetiştirmek çok zor. Zanaatkar sayısı her geçen gün azalıyor." diye konuştu.

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"45 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Kardeş Nedim Özdemir de 45 yıldır abisiyle birlikte meslek hayatlarını sürdürdüklerini anlattı.

İş yerlerinde hem ayakkabı tamiri hem de satışı yaptıklarını belirten Özdemir, "İlkokulu bitirdikten sonra abimle birlikte meslek hayatına atıldık. O günden bugüne 45 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ayakkabı tamiri ve satışını birlikte yapıyoruz. Bizden sonra zaten maalesef çırak yetişmiyor. Kaybolan zanaatlardan biri de ayakkabı zanaatı. Birçok meslek olduğu gibi bu meslekte de çırak yok. Olmayacak gibi de. Bizden sonra bu meslek yok olacak." ifadelerini kullandı. (AA)

AA-20250417-37657640-37657637-SINOPLU_KARDESLER_AYAKKABI_TAMIRCILIGI_SERUVENLERINI_45_YILDIR_ARALIKSIZ_SURDURUYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi Sinop
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
22bin tl asgari ücret alanların 5bin tl lik ayakabı aldığı bu ülkede tabiki bu meslek ölür
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