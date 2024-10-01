'Bu yıl kalite iyi, fiyatlar çok düşük' 10 gün erken başladı! İş bölümüyle yapıyorlar

Aydın’ın Köşk, Nazilli, Sultanhisar, başta olmak üzere rakımı yüksek ve suyu bol olan yerlerde yetişen cevizler toplanmaya başladı. Ova kesiminde yetişen cevizler artık iş makineleri ile hasat edilirken yamaç arazilere sahip dağlardaki arazilerde ise ceviz hasadı halen geleneksel yöntemlerle devam ediyor.

İŞ BÖLÜMÜYLE YAPIYORLAR

Köşk ilçesine bağlı Başçayır köyünde ceviz üreticileri sabah saatlerinde ceviz bahçelerine gidip mesaiye başlıyor. Adeta zamanla yarışan çiftçiler iş bölümü yaparak ceviz hasadı yapıyor. Erkekler ağaçlardaki cevizleri sırık adını verdikleri ağaçtan yapılma uzun sopalarla düşürürken, kadınlar ise düşen cevizleri ayıklayıp çuvallıyor. Gençler ise birçoğu engebeli olduğu için taşıt ulaşımının olmadığı ceviz bahçelerinden hasat edilen cevizleri yük hayvanları ile depolara taşıyor.

"BU YIL KALİTE VE REKOLTE İYİ ANCAK FİYATLAR ÇOK DÜŞÜK"

Bu yıl mevsimin aşırı sıcak gitmesinden dolayı hasat sezonun yaklaşık 10 gün erken başladığını belirten bölgedeki çiftçilerden Süleyman Çapar, “Tarım işi özellikle sarp arazilerde zor bir uğraş. Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyoruz. Bu yıl kalite ve rekolte iyi ancak fiyatlar çok düşük” diye konuştu.

Arazinin sarp ve araç ulaşımın uygun olmamasından dolayı taşıma işlemlerini yük hayvanları ile yaptıklarını belirten Davut Çapar ise “Ceviz hasadı başladı. Ancak doğal şartlar nedeniyle taşıma işlemlerini halen yük hayvanları ile yapıyoruz” diyerek dağlarda tarım işinin zorluğundan söz etti. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır