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Bursa'da kahveli baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 15.03.2021 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da bir girişimci uzun yıllar ürettiği baklavayı kahveli üretti, siparişlere yetişemiyor.

Uzun yıllar baklava imâlatıyla uğraşan İmdat Tekin, hayâlini kurduğu kahveli baklavayı uzun denemeler sonunda üretmeyi başardı. 6 aylık çalışma sonunda yapmayı başardığı baklavanın içinde kahveyle birlikte 13 çeşit ürün bulunuyor. Tekin, kahveli baklavayı tattırdığı 200 kişinin hepsinin beğenmesi üzerine üretime geçti. Çok beğenilen kahveli baklavaya sipariş yağıyor.

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Kahveli baklavayı tadanların çok sevdiğini ifade eden İmdat Tekin, "Bu işi planladıktan sonra 6 ay üzerinde çalıştık. Kahveli baklavayı yapmak için çok deneme yaptık. Çoğunda başarılı olamadık. Uzun uğraşlar sonunda istediğimiz tadı elde ettik. Bu yaptığımız kahveli baklavayı 200 kişiye tattırdık.

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Tatlımız beğenilince üretime başladık. Yoğun bir talep var. Kahveli baklavanın da kahve gibi 40 yıl hatırı olsun istedik. Bu baklavanın içinde kuru meyveden oluşan 13 çeşit ürün var. Bu baklava hem kahveli, hem şifalı. Kilosunu 80 liradan satıyoruz" dedi.

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(İHA)

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