FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! 400 kişi çalışıyor... Amerika'ya satıyor

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! 400 kişi çalışıyor... Amerika'ya satıyor

09.03.2025 14:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da 25 yıl önce çadırda peynir üretimine başlayan girişimci, OSB’de 7 bin metrekarelik fabrika kurarak ürettiği İtalyan peynirlerini birçok ülkeye ihraç etmeye başladı. Fabrika müdürü, "Hikayemiz çok ilginç. 2001 yılında çadırda başlayan bir serüven var. Şu anda entegre bir tesis olmuş durumdayız. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Tesiste yaklaşık 100 kişi çalışıyoruz. Aynı zamanda süt sağım ve toplama operasyonundaki arkadaşlarımızla beraber toplam 400 kişiyiz" dedi.

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! 400 kişi çalışıyor... Amerika'ya satıyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Sinan Kutlu, 25 yıl önce çadırda başladığı peynir üretiminde önemli bir başarı elde etti. Her geçen gün işlerini geliştiren Kutlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrika kurdu. Yaklaşık 7 bin metrekare alana kurduğu fabrikada ürettiği makarna, pizza, salata ve birçok sosta kullanılan İtalyan peynirlerini başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Kırsalda yaşayan 3 bin 800 aileden yılda yaklaşık 11 bin ton süt alan Kutlu, hem ilin ekonomisine katkı sunuyor hem de ülkenin dış pazardaki payını arttırıyor. Tamamen modern şartlarda çalışan fabrikada İtalyan pecorino peynirinin yanı sıra yoğurt, tulum peyniri, tescilli sadeyağ ve lor peyniri de üretiliyor.

AW408554_01

YILDA 11 BİN TON SÜT KULLANILIYOR

Fabrikada 5 çeşit peynir ürettiklerini söyleyen Fabrika Müdürü Mustafa Acar, "Burada 5 çeşit peynir üretiyoruz. Burası 7 bin metrekare alanı olan bir süt fabrikası. Burada ürettiğimiz peynirler feta peyniri, beyaz peynir üretiyoruz. Pecorino peyniri üretiyoruz, sert koyun kaşarından. Tulum peyniri üretiyoruz. Coğrafi işaretli sadeyağ üretiyoruz. Yılda yaklaşık 11 bin ton süt satın alıyoruz. Toplamda baktığınızda 3 bin 800 haneden süt topluyoruz. Bir de Ceylanpınar TİGEM’den süt alıyoruz. Gelen sütler burada pastörize olduktan sonra işleme alınıyor. Daha sonra da koyun sütünden ürünler yapıyoruz. Orta Doğu ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz bir peynir çeşidimiz var. İtalyan peyniri diyoruz, pecorino peyniri. Koyun sütünden yapılıyor. Çok sert bir peynir. Bu peynir makarnalarda, pizzalarda, salatalarda ve soslarda tüketiliyor" dedi.

ÇADIRDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Peynir üretimine çadırda başladıklarını söyleyen Acar, "Hikayemiz çok ilginç. 2001 yılında çadırda başlayan bir serüven var. Şu anda entegre bir tesis olmuş durumdayız. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Tesiste yaklaşık 100 kişi çalışıyoruz. Aynı zamanda süt sağım ve toplama operasyonundaki arkadaşlarımızla beraber toplam 400 kişiyiz. Böyle bir tesis kurmak, gerekli belgeleri almak ihracat ve yurt içinde ürün satmak için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle gıda güvenirliği ve gıda izlenirliği çok önemli, o yüzden bir kaliteye çok yatırım yaptık. Bölgemizde bulunan Harran Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Çiğ süt ve mikrobiyoloji laboratuvarımızı üniversite ile birlikte kurduk. Yine bölgeden 4 tane çalışan gıda mühendisi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız da gerçekten çok donanımlı. Üniversite ile birlikte eğitim alarak fabrikamızda kaliteli ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

AW408554_02

"ANADOLU’DAN BİR DÜNYA MARKASI ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Bundan sonraki hedeflerini de aktaran Acar, "Bundan sonra bölgemizdeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. En önemlisi bu çünkü ham maddemiz olmazsa biz bu işi yapamayız. Bölgeye bu konuda bir ekonomik katkı sağlıyoruz. Ardından bölgede örnek bir model olmak istiyoruz. İşte bu şartlarda başlamış, ihracat yapan, gerekli şartları sağlamış bir model olmak istiyoruz ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkartmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu" dedi.

"2020 İLE 2025 YILLARI ARASINDA YÜKSEK BÜYÜME KAYDETTİK"

İtalyan iştirakçi Peppi Fadda ise çok yüksek bir büyüme kaydettiklerini belirterek, "2020’den itibaren Amerika Birleşik Devletleri’ne satılan pecorino rende peyniri üzerinde çalışmak için buradayız. Ürünün kalitesi satıcılarımızdan hemen olumlu geri bildirimler aldı. Aslında, 2020 ile 2025 arasında peynir satışlarında yüksek büyüme oranları kaydettik ancak en iyi sonuç, daha önce hiç görülmemiş yeni bir aşamanın oluşturulmasıdır. Koyun yetiştiriciliği yapan ailelerin yaşam standardı iyileşti ve artık sütlerini satma konusunda daha fazla güven duyuyorlar. Çünkü Sinan Kutlu’nun süt bedellerini kolayca ödeyebileceğini ve en önemlisi maddi güvenceye sahip olduğunu biliyorlar. Önemli hedeflerimiz var ve Allah bize bu çalışmayı sürdürme gücü versin" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor! 310 milyon dolara ulaştıAvrupa ülkeleri kapış kapış alıyor! 310 milyon dolara ulaştı
Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!
Anahtar Kelimeler:
peynir fabrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.