Çarkıfelek yeni geçim kaynağı oldu! Tanesi 20 liradan satılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Bekir Kara, çalıştığı otelin golf sahasında tesadüfen tanıştığı meyveyi yetiştirmeye karar verdi. Kara, kurduğu sera ile AR-GE çalışmaları sonucu yetiştirdiği çarkıfelek (passion fruit) meyvesini Avrupa ülkelerine pazarlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında diktiği passiflora fideleri 7 ay sonra ilk meyvelerini verdi. Bir ya da iki hafta sonra tamamen olgunlaşmış hale gelecek meyveler hasat edilecek.

200 FİDEDEN 3 BİN MEYVE

Antalya'nın doğusu, batısı her tarafının tropik meyveler için uygun iklime sahip olduğunu söyleyen Bekir Kara, "Yaklaşık 2.5 dönüme, bu meyvelerden 400 tane ekmiştim. Yazın 200 tanesi sıcağa dayanamayarak öldü. Fakat geriye kalan 200 tanesi yaklaşık 3 bin adet meyve verdi. Çalıştığım otelin golf sahasında passiflora (Çarkıfelek) ağacı vardı. Esasen bizim peyzaj müdürü, çiçekleri için oraya dikmişti. Bu meyvenin çok güzel çiçeği olur. Bu esnada ben onun yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim. Bu meyvenin en büyük özelliklerinden biri, günde bir tane yediğiniz zaman, akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman sinir stres. İnsanlar, böyle bir pandemi döneminde, finansal sorunların olduğu bir dünyada, insanlar için bence en güzel şey, doğal stres meyvesi. Diğer bir adı da stres meyvesi olarak da bilinir. Uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor" dedi.