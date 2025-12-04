FİNANS

'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dört mevsim devam eden çilek üretimi, Aralık ayında da yoğun talep görüyor. Kilosu 200 TL'den satılan çilekler, hem pazarlarda hem de tarladan kendi toplamak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Çilek üreticisi Rahim Özcan "Fiyatlar sezonuna göre gayet iyi. Toptancı ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar kendileri tarlaya girip topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor" derken ürünün her mevsim aranır hale geldiğini vurguladı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaklaşık 4 bin dekar alanda gerçekleştirilen çilek üretimi, kış mevsiminde de aralıksız sürüyor. İlçede yetiştirilen çilekler, bahar ve yaz sezonlarının ardından Aralık ayında da hasat edilerek Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

"YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR, CEBİMİZ PARA GÖRÜYOR"

Kış ayında da üretime devam ettiklerini söyleyen çilek üreticisi Rahim Özcan, örtü altında 6 dekar alanda üretim yaptığını belirtti.

Devamında Özcan , "Köprübaşı çileği hem açık arazide hem de sera altında yetişiyor. Fiyatlar sezonuna göre gayet iyi. Kilosu 200 liradan başlıyor, toptancı ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar kendileri tarlaya girip topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.

"HER MEVSİM ARANIR HALE GELDİ"

Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendiğini hatırlatan Özcan, ürünün her mevsim aranır hale geldiğini vurguladı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu ise çilek üretiminin ilçe ekonomisi için önemine değin "Toplam 4 bin dekarda yaklaşık 500 üreticimiz çilek yetiştiriyor. Kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarını genişletiyoruz. Köprübaşı çileği tadı, aroması ve kalitesiyle fark oluşturuyor. Çiftçilerimize teknik desteği sürdürüyoruz. Allah kazançlarını bereketli eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

