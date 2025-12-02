FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak 'Kapattığımda açacak adam yok'

Alanya’nın Demirtaş Sanayi Sitesi’nde 30 metrekarelik atölyesinde 45 yıldır marangozluk yapan 62 yaşındaki Ali Kurt çırak bulamadığı için mesleğini bırakma noktasına geldi. Yaklaşık 15 yaşında başladığı marangozluğu ömrüne adayan Kurt, sektörde yetişen genç olmaması nedeniyle geleneksel el işçiliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kurt "İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok’" ifadelerini kullandı.

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak 'Kapattığımda açacak adam yok'

Antalya'da Alanya’nın Doğu mahallerinden Demirtaş sanayi sitesinin en eski marangozlarından biri olan Ali Kurt, bölgede marangozluk sürdüren sayılı ustalardan biri olarak biliniyor. Marangozluk atölyesinde tek başına çalışan usta, çırak bulamamaktan dertli. 45 yıldır marangozluk sanatını devam ettiren usta yakın zamanda atölyede çalışacak bir çırak bulamaz ise kepenk kapatmak zorunda kalacağını söylüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok 'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 1

"KEPENK KAPATTIĞIMDA AÇACAK ADAM YOK"

Ali Kurt, marangozluk işinde eleman bulma noktasında sıkıntı çektiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi olarak başlamıştı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor Hobi olarak başlamıştı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 2

Ali Kurt ‘’1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum. Şu anda devam ediyorum ancak yanımda çalışacak adam yok. Onun için bırakmayı düşünüyorum. Marangozluk işinde 4+4 çıktığı için kimse çalışmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor!

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 3

"MÜŞTERİLERİMİZ BİZDEN MEMNUN"

Devamında Kurt, "Müşterilerimiz bizden memnun. Ancak yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor. İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok’’ dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak geliyor! Uygulamanın bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin' Yasak geliyor! Uygulamanın bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 4

"ŞU AN ÇIRAĞIM OLSA DEVAM ETTİRİRİM"

Marangozluğun zor iş olduğunu aktaran Kurt; "Marangozluğun zorluğu güç. Teknikler vardı ama biz alamadık. Eskilerden devam ediyoruz. Gençlerimiz marangozlukta eli yüzü pis oluyor. Temiz işe gitmek istiyorlar. Okuyacak olanlar okusun, okumayacak olanlar buyursun bu işi yapsınlar. İyi bir sanattır geçerli bir sanattır. Şu an çırağım olsa devam ettiririm’’ ifadeleri kullandı.

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 5

"KENDİSİ BİZİM GURURUMUZDUR"

Demirtaş sanayi sitesinde esnaf olan mahalle muhtarı Ali Mecek ise ‘’Ali Usta ortalama 45-50 yıldır bu mesleği yapıyor. Kendisi bizim gururumuzdur. Kendisi devletimize katma değer vermektedir. Korkumuz Ali ustamızdan sonra bu mesleğin bir daha devam edemeyecek birilerinin olmayışı. Çünkü çırak bulmakta zorlanıyoruz. İnşallah bu mesleği devletimizin desteği ile daha iyi yerlere taşırız’’ şeklinde konuştu.

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 6

Demirtaş sanayi sitesi’nin 45 yıllık marangoz ustası Ali Kurt, çırak sorununun çözülmemesi hâlinde atölyesinin kepenk kapatabileceğini belirterek, marangozluk işçiliğinin yok olma tehlikesine karşı yetkililerden çözüm bekliyor.

Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak Kapattığımda açacak adam yok 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştıSon dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştı
1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?

Anahtar Kelimeler:
Çırak Marangoz Alanya çalışan işyeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.