Cennet hurmalarına çocuk gibi bakıyorlar! Günde 3 kere masaj yapıyorlar... Kurusu yaşından 10 kat pahalı

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dekar alanda yetişen 'Cennet Hurması' hasadı sona ererken, bereli ürünleri değerlendirmek amacıyla kurutma işlemi başladı. Bu köylerin yüzde 70'inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler gülerken, köylülerin üretimin artması için hurma kurutma tesisi, kantar ve kooperatifin kurulması istiyor. Yaşının toptan 8 TL'den köylerde kurusu ise 100 TL'den alıcı bulurken, yaklaşık 1-2 ay sürecek olan kurutma işleminde köylüler cennet hurmalarına çocuk gibi bakıyorlar. Hurmaların lezzetin daha iyi olması için günde 3 kere masaj yaparak, lezzetinin daha iyi olmasını sağlıyorlar.

"BU YIL HAVALAR SOĞUK OLMAMASI VE GÜNEŞ OLDUĞU İÇİN DAHA ÇABUK KURUMA OLDU"

Küplü Köyü'nde yıllardır kurutma işlemi yapan Hülya Dinçsoy, "Hurmalarımızın normalde duble boylarını dalıyla toplayıp asılacak tarzda kesiyoruz. Kopardıktan sonra asılacak şekilde bekletip yapraklarını kopartıyoruz. İlk önce hurmamızın şu alanını bu bıçakla yapıyoruz. Sonrasında patates soyacağı ile yukarıdan aşağıya doğru yaptığımız zaman aşağıya doğru kuruması oluyor. Bu da daha lezzetli oluyor. İçi daha farklı oluyor. Sonra bunları kaynar tenceremizin içinde bulunan kekikli suyumuza atıyoruz. En fazla yarım dakika beklettikten sonra sapından tutup çıkarıp şu şekilde bağlayıp yerimize bağlıyoruz ve hava durumlarına göre 1 ya da 1 buçuk ayda veya hava durumu daha kötüyse 2-3 ayda kurutmamızı alıyoruz. Bunlar 1 buçuk aylık. Çünkü bu sene nerdeyse yağmur hiç yağmadı. Güneş olduğu için daha çabuk kuruma oldu" dedi.

"HURMALARIN BERELİLERİNİ İSRAFA GİTMESİN DİYE KURUTMASINI YAPIYORUZ"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, 3 köyde hurma hasadının sona erdiğini bin 1200 tona yakın bir verim elde ettiklerini söyledi. Demirbaş, "Hurmamızı topladıktan sonra bereleri değerlendirmek amacıyla kurutma yapıyoruz. Normalden de kurutma yapıyoruz da bereleri ayırdıktan sonra israfa gitmesin diye kurutmasını yapıyoruz. Hurmayı aparatlara koyduktan sonra 3-4 günde bir hafiften yokluyoruz. Masaj yapıyoruz hurmaya. Fazla değil hemen hızlı, hızlı. Bu da daha hızlı gelişmesini yani daha çabuk, daha verimli, daha kaliteli olmasını sağlıyor. Geçen seneye nazaran bu sene topladığımız hurma yüzde 200 arttı diyebilirim. Önümüzdeki sene yüzde 500 artacağına eminim. Çünkü kilosu bu sene 100 liradan kurusu alıcı buluyor. Normal yaşı 8-9 lira, kurusu 100 lira. Bunu normalde bazıları Bilecik’ten vatandaşlarımız, çevre illerimizden Eskişehir, Bursa, Kütahya’dan geliyorlar. Alıyorlar 50-60 kilo. Evlerine götürüyorlar. Biz onlara tariflerini veriyoruz. Kendi kurutmalarını kendileri de yapıyorlar. Daha bereli olanları dilim, dilim kesiyoruz. Onlardan da cips yapıyorlar. Meyvemiz Allah’a şükürler olsun ki bu sene istediğimiz verimi aldık" dedi.

"BAŞKÖY VE BEKDEMİR KÖYLERİN TAMAMI KURUTMA YAPAR"

Demirbaş, Küplü Köyü'nde 230 hane olduğu bunların 70'inin kurutma işlemi yaptığı anlayarak, "Genelde bizim köyümüzden hariç Başköy ve Bekdemir daha ağırlıklıdır. Bu köylerin tamamı yapar. Fakat nüfusu az olduğu için hep beraber Küplü’de toplanıyoruz. Küplü’de pazarlanıyor. Alıcılar Küplü’ye geliyor. Oradan da dağıtımı yapılıyor" dedi.

"SAPI OLMAYAN HURMALARI KASADA KURUTUYORUZ"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, sapı olmayan ipe asılamayan hurmaları da kasalarda kuruttuklarını anlatarak, "Bu hurmalarımız da atık olan hurmalar. Yani sapı olmayan hurmalar. Bunu da kasalarda kurutarak bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunu hurma Türkiye’nin her tarafında kahvenin yanında kullanıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi Çanakkale gibi yurdun her tarafına veriliyor" dedi.

