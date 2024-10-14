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  4. "Çiftçimiz para kazanamayacak" Mandalina hasadı başladı... Adana'da üreticinin yüzü gülmüyor! Kayıp öyle bir arttı ki... 3 milyon ton verimden 500 bine düştüler

"Çiftçimiz para kazanamayacak" Mandalina hasadı başladı... Adana'da üreticinin yüzü gülmüyor! Kayıp öyle bir arttı ki... 3 milyon ton verimden 500 bine düştüler

14.10.2024 15:55
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Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da mandalina hasadı başladı. Sıcak havanın verimi etkilediği ve kent genelinde 379 bin dönüm alanda ekilen mandalinadan 500 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen yıl 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi varken bu sene 1 milyon ton civarı narenciye bekliyoruz" diyerek verimin düştüğünü anlattı.

"Çiftçimiz para kazanamayacak" Mandalina hasadı başladı... Adana'da üreticinin yüzü gülmüyor! Kayıp öyle bir arttı ki... 3 milyon ton verimden 500 bine düştüler

Türkiye’de üretilen mandalinanın büyük bir oranını karşılayan Adana’da erkenci mandalinalarda hasat başladı. Kentte yaklaşık 379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen erkenci mandalinalar bahçede 15-18 liradan alıcı buluyor.

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HAVALAR VERİMİ DÜŞÜRDÜ!

Öte yandan, sıcak havanın etkisini gösterdiği Adana’da bu sene birçok ürün gibi mandalina da etkilendi. Geçen sene 1 milyon tonun üzerinde verim alınan mandalinadan bu sene 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana’da iklim şartları nedeniyle narenciyenin tamamında verim kaybı var. Geçen yıl 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi varken bu sene 1 milyon ton civarı narenciye bekliyoruz. Şuanda fiyatlar iyi ama verim alamadığımız için çiftçinin yüzü gülmüyor” dedi.

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"500 BİN REKOLTE BEKLİYORUZ"

Fiyatların bahçede 15-18 lira arasında olduğunu belirten Doğan, “İlerleyen günlerde fiyatlar 20 lirayı da geçer ama yine çiftçimiz para kazanamayacak. Geçen yılın 3’te 1’i oranında anca verim var. Geçen sene kent genelinde 1 milyon 350 bin ton mandalina verimi alırken bu sene 500 bin ton mandalina rekoltesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mandalina üreticisi Uğur Özgiray ise fiyatların iyi ancak verimin çok düşük olduğunu söyledi.
İHA

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Adana
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