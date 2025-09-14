'Çok kolay alıcı buluyor' Yurt dışına da satıyorlar! 'Çok daha karlı olacak' İşe başlama sebepleri...

FİNANS

Burdur'da yağmur suyuyla yetişen lavantada hasat zamanı devam ederken, önceden yurt dışından ithal edilen lavanta yağı şimdi yurt dışına ihraç ediliyor. Bitki ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan Öztürk Sarıca "Türkiye içerisinde hem lavanta yağı ihtiyacını karşılıyor hem de Türkiye'de üretmiş olduğumuz lavanta yağları yurt dışında çok kolay alıcı bulabiliyor" dedi. Sarıca, lavanta tarımına başlamalarındaki en büyük sebebi de açıkladı.

Burdur'da son yıllarda susuz tarım ile yetişen bitkilere talep her geçen gün artıyor. Özellikle damlama ve sulama gerekmeden sadece yağmur suyuyla yetişen lavanta, çiftçilerin gözdesi haline geldi.

Burdur'da her yıl haziran ayında başlayan lavanta hasadı dönemi eylül ayına kadar devam ediliyor.

Çoğunlukla kıraç tarlalarda üretimi yapılan lavanta, tarlardan özel makineler ile hasat ediliyor.

Hasat edilen lavantalar daha sonrasında traktörlerle tesislere getirilerek yağları çıkarılıyor. Bu yağlar ise önceki yıllarda yurt dışından ithal edilirken şimdilerde yurt dışına ihraç edilir hale geldi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETMİŞ OLDUĞUMUZ LAVANTA YAĞLARI YURT DIŞINDA ÇOK KOLAY ALICI BULABİLİYOR"

Burdur'da 3 bin dekarlık alanda bitki ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan Öztürk Sarıca, "Bunun da yaklaşık bin dekarlık alanında lavanta üretimi yapıyoruz. Bu yıl 3 bin ton civarında lavanta intermedia yağı hasadı gerçekleştirdik. 500 kilo civarından tıbbi lavanta yağı üretimi gerçekleştirdik. Tıbbi lavanta yağını biz 3 ton civarında bekliyorduk ama özellikle donla alakalı problemlerden dolayı hasadımız gerilerde kaldı. Ama önümüzdeki yıllarda onun da artacağını düşünüyoruz. Lavanta tarımına başladığımızda yaklaşık yurt dışından 10 tonun üzerine bir yağ ülkemize ithal olarak geliyordu. Şu an ise Türkiye'de içerisinde hem lavanta yağı ihtiyacını karşılıyor hem de Türkiye'de üretmiş olduğumuz lavanta yağları yurt dışında çok kolay alıcı bulabiliyor. Şimdilerde ise yurt dışıyla rekabet edebilecek güçteyiz. Şu anda yurt dışı pazarlardaki lavanta yağı fiyatına biz yurt dışına lavanta yağı satabilir durumdayız. Önümüzdeki yıllarda ise çok daha karlı bir duruma geçebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"LAVANTA SUSUZ TARIMA OLDUKÇA ELVERİŞLİ BİR BİTKİ"

Lavanta tarımına başlamalarındaki en büyük sebeplerden birinin susuz tarımla ilgili yaptıkları çalışmalar olduğunu aktaran Sarıca, "2008 yılında başladığımız susuz tarım çalışmaları çerçevesinde özellikle bölgede lavanta, kekik, adaçayı, melisa, karapelin başta olmak üzere pek çok tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarda bulunduk. Özellikle insanların görmesi ve görerek katkıda bulunması için de lavanta proje alanımızı biraz geliştirdik. Görsele dayalı çalışmalar yaptık. Tabii ki sadece yağmur hasadı ile lavantayı üretebiliyorsunuz. Dolasıyla da sulara katkısı çok çok büyük. Damlama sulama sistemi ile üretilen diğer aromatik bitkilerin yanında lavanta susuz tarıma oldukça elverişli bir bitki. Ama insanların bir anda lavanta hasadına yöneldiği için ve insanlara geleceği dair biraz ümit satıldığı için insanlar bir anda lavanta tarımına geçti. Oysa ki lavanta tarımında sabırlı olmak gerekiyor. Uluslararası piyasayı takip etmek gerekiyor. Başladığınızda bu işi devam ettirmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
satış üretim
