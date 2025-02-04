'Çok zor değil' Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu! Herkese tavsiye etti

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde yaşayan, 49 yaşındaki Hacer Avcı, hobi olarak 4 yıl önce başladığı nergis üretiminde 5 bin köke ulaştı.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIK AMA DAHA DA DEVAMI GELECEK"

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şu anda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz" dedi.

"BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL"

Avcı "Bakımı aşırı zor değil kolay. Bakım çok zor değil, bu istemiyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden destek beklediklerini anlatan Ali Avcı ise, "Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Ali Avcı "Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)