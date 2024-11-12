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'Daha çok kazandık' Mühendisti, istifa edip memlekete döndü! Tesis kurdu 'Keşke daha önce dönseydim'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 11:30
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Gıda mühendisliğini bırakarak memleketi Uşak'a dönen 52 yaşındaki Yalçın Özoğul, yöresinde yetiştirilen ceviz için kurduğu işleme tesisiyle başarılı bir girişim hikayesine imza attı. "Kendi markamızı oluşturmamızla daha çok kar elde ettik" diyen Özoğul, "Keşke köyüme daha önce dönseydim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Daha çok kazandık' Mühendisti, istifa edip memlekete döndü! Tesis kurdu 'Keşke daha önce dönseydim'

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olduktan sonra Türkiye ve Mısır'da çeşitli tesislerde gıda mühendisi olarak çalışan Özoğul, memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesinin ceviz üretim potansiyelini değerlendirip bu alana yatırım yapmaya karar verdi.

AA-20241112-36171855-36171831-YILLAR_SONRA_DONDUGU_MEMLEKETINDE_CEVIZ_ISLEME_TESISI_KURDU

Özoğul, Yozgat'ta çalıştığı iş yerinden 2022 yılında istifa edip memleketine dönerek ceviz işleme tesisi kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

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Ailesine ait 6 dekar arazide yetiştirdikleri cevizlerin katma değerini artırmak üzere Uzman Eller Projesinden ceviz soyma, kurutma, boyutlandırma, kırma ve paketleme makineleri gibi ekipman desteği destek alan Özoğul, makinelerini kurarak 2023 yılında tesisini hizmete açtı.

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Kendi markasını oluşturan Özoğul, bölgedeki üreticilerin de cevizlerini işleyerek perakende satışa başladı.

AA-20241112-36171855-36171834-YILLAR_SONRA_DONDUGU_MEMLEKETINDE_CEVIZ_ISLEME_TESISI_KURDU

Babası ve kardeşiyle çalıştığı tesiste yıllık 3 ton ceviz işleyen Özoğul, yaklaşık 2 bin nüfusa sahip beldesinde işleme kapasitesini 20 tonlara çıkarmayı hedefliyor.

AA-20241112-36171855-36171835-YILLAR_SONRA_DONDUGU_MEMLEKETINDE_CEVIZ_ISLEME_TESISI_KURDU

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNE ÜRÜNLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Yalçın Özoğul, AA muhabirine, kendisi ve kardeşlerinin 950 ceviz ağacının olduğunu, bu işe sarılmasının belde halkını motive ettiğini, işleme tesisiyle yöredeki ceviz ağacı sayısının hızla artmaya başladığını söyledi.

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Bölge halkının yetiştirdiği cevizlere bir katma değer kattığını düşündüğünü belirten Özoğul, "Kendi markamızla İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz. Bizim bölgemizin cevizlerinin kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Bu kaliteli cevizi tüm Türkiye'nin tüketmesini istiyoruz. Kendi markamızı oluşturmamızla daha çok kar elde ettik." dedi.

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Bu yıl 3 ton ceviz işlemeyi planladıklarını, hedefinin daha büyük bir işletme kurmak olduğunu dile getiren Özoğul, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Tonajımız arttıkça yerimiz de yetersiz gelmeye başladı. Bunun için de başka bir arazide üretimin başından sonuna otomatik çalışan makinelerin yer aldığı bir işletme kurmayı hedefliyoruz. Keşke köyüme daha önce dönseydim diye düşünüyorum. Bu şekilde fikri olanlar vakit kaybetmeden dönsünler çünkü ben bunu yaşadım. Köyde kendi işlerini yapma imkanları varsa köylerine dönerek uzman oldukları bir işle ilgili bir şeyler yapabilirler. Yeter ki kendilerine bir iş belirlesinler. Bir amaç belirlesinler çünkü devletin birçok desteği var. Bu desteklerle kendi işlerini yapabilirler." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Mühendis Uşak istifa
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