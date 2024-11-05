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'Daha fazla kazanma imkanı olacak' Paketlenip depolanıyor! Avrupa'ya satılacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 16:34
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde üretilen narlar ihracat için paketlenerek depolanıyor. Bu ürünler kış aylarında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Samsat Kaymakamı Yaşar Artar "Samsat narının dünya pazarında da yerini alması memnuniyet verici. Samsat’ta üretilen yaklaşık 15 bin ton narın 2 bin tonu depolarda muhafaza edilerek kış aylarında ihraç edilecek. Böylece daha fazla kazanma imkanı olacaktır" dedi.

'Daha fazla kazanma imkanı olacak' Paketlenip depolanıyor! Avrupa'ya satılacak

Samsat ilçesinde en fazla nar ekilişi bulunan Göltarla Köyü’nde yapılan nar hasadının ardından toplanan ihraçlık ürünler önce temizlenerek kasalarda paketleniyor ve soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu ürünler kış aylarında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor.
Göltarla Köyünde bulunan soğuk hava depolarında çalışmaları yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, yetkililerden bilgiler alarak, depolarda incelemelerde bulundu.

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Köy Muhtarı Şevket Albayrak, Samsat İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan Kaymakam Artar, Samsat ilçesinde böylesi kaliteli nar yetiştirilmesi ve dünya pazarına sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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"DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEREK KIŞ AYLARINDA İHRAÇ EDİLECEK! BÖYLECE DAHA FAZLA KAZANMA İMKANI OLACAK"

Kaymakam Artar, "Samsatlı çiftçilerimiz ve modern tarımda öncü olan önder girişimcilerimizi kutluyorum. Market, manav ve pazarlarda aranan, övgü ile bahsedilen Samsat narının dünya pazarında da yerini alması memnuniyet verici. Samsat’ta üretilen yaklaşık 15 bin ton narın 2 bin tonu depolarda muhafaza edilerek kış aylarında ihraç edilecek. Böylece daha fazla kazanma imkanı olacaktır. Üreticilerimize ve çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
nar Adıyaman İhracat
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