Daha önce adını bile duymamışlardı! 4 seferde 25 bin lira kazandılar

İlçe kırsalındaki Dağkadı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi kadınlar, yaklaşık 2 yıl önce ABC Deterjan firması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan "kirpi otu" olarak da bilinen ekinezya ile tanıştı.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 32 kadın, firma tarafından verilen 200 bin liralık destekle 5 dönüm araziye ekinezya dikti.

Bölgeye tam uyum sağladığı görülen ve bu sene içinde 4 kez hasat yapılan bahçede 5'inci hasada hazırlanan kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğüyle alınan 8 arı kovanı sayesinde de ekinezya balı üretmeyi başardı.

Ekinezya bitkisini ve balını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderen kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BURSA'NIN ÜRETİM DESENİNE YENİ BİR ÜRÜN KAZANDIRDIK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, deterjan firmasının katkılarıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün sağladığı 20 bin ekinezya fidesinin Karacabey'deki araziye kadınlar tarafından ekildiğini söyledi.

Bu bitkinin çok fazla masraf gerektirmediğini, sadece ilk yıl emek istediğini anlatan Aygül, şunları kaydetti;

"Ekinezyanın sadece bitki olarak değil, diğer üretim şekillerine de girmesini sağladık. Ekinezya kozmetik sektöründe kullanılıyor ve çay olarak tüketilebiliyor. 200'ün üzerinde ürünün ham maddesi olarak işleniyor. Onun için biz bu bitkiyi önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da yaygınlaştırılması için çalışma yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Bursa'nın üretim desenine yeni bir ürün kazandırmış olduk."

Aygül, kadınların bu yıl 4 hasattan 25 bin lira kazandığını dile getirdi.

Bitkinin Dağkadı Mahallesi'ndeki uyumunu gördüklerini vurgulayan Aygül, "Çok seçici bir bitki değil ama bu bölgeye çok iyi uyum sağladı. Bursa'nın her tarafında yaygınlaştırma imkanı var. Hasat ederek, yaş olarak kilogram veya demetlenerek satılıyor. Firmaların talebine göre satışı gerçekleştiriliyor." dedi.

" İNSANLAR BU BİTKİYİ TANIDIKÇA İLGİ ARTACAK"

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız da kendilerine öncülük eden firma yetkililerine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Mahalledeki kadınların bu işe başlamadan önce çekimser olduğunu ancak şimdi herkesin mutlu bir şekilde devam ettiğini aktaran Yıldız, "Ekinezyayı üretip kooperatifimizde işliyoruz. Bize gelen taleplere göre paketleyip kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez ekinezya balı ürettik. Balımıza da ilgi çok yüksek." dedi.

Kooperatif üyesi Sevilay Yılmaz ise geçen yıl ilk kez hasat ettikleri üründen bu sene para kazanmaya başladıklarını belirtti.

Ekinezya yetiştirmenin çok zor olmadığını kaydeden Yılmaz, "Daha önce ekinezyayı hiç duymamıştık. Çok memnunuz, bu yıl çok güzel para kazandık. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz. 32 kadın olarak başladık, şimdi aktif 15 kadın çalışıyoruz. Arazi yapımız müsait, gelecek yıllarda ekim alanını daha da genişleteceğiz. Bu yıl çok iyi talep gördü. İnsanlar bu bitkiyi tanıdıkça ilgi daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



