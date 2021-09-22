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  4. Damacananın depozito fiyatları uçtu! 1 yılda yaklaşık 3 katı oranında arttı

Damacananın depozito fiyatları uçtu! 1 yılda yaklaşık 3 katı oranında arttı

22.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ham maddesi yurt dışından getirilen damacananın depozitosu, 1 yılda yaklaşık olarak 3 kat arttı. Geçtiğimiz yıl 15-20 lira olan bir damacananın depozito fiyatı, bu yıl 55 liraya kadar çıktı.

Pandemi sürecinde yüzde 70 civarında artan damacana su satışlarıyla birlikte kullanım ömrü 70 dolum olan damacana sirkülasyonu da arttı. Damacanalar dolum yapılan fabrikalarda temizlendikten sonra piyasaya sürülüyor.

70 dolumu tamamlayan ve temizlenemeyen damacanalar ise piyasaya sürülmüyor. İçerisine meyve suyu, alkol, şerbet gibi şeyler koyulan damacanalar temizlenemiyor ve bir daha kullanılamıyor.

HAM MADDESİ YURT DIŞINDAN

Damacana yapımında kullanılan ham madde ise yurtdışından tedarik ediliyor. Son zamanlarda ham madde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle boş damacana depozitosu 1 yıl içerisinde neredeyse 3 katına çıktı.

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Geçen yıl 15-20 lira arasında değişen damacana depozitoları, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı. Yüksek fiyat dolayısıyla daha ince plastikten damacanalar da üretilmeye başlandı. Diğer damacanalar gibi 70 dolum yapılan ince damacanaların kötü yanı ise daha çabuk kırılabiliyor olması.

DEPOZİTO 55 LİRAYA ULAŞTI

Antalya Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, pandemi sürecindeki yaşanan kapanmalarda üretimin durduğunu söyledi. Halil Mert, Depozito geçen sene ortalama 15-20 lira civarındaydı, şu an hammadde sıkıntısından dolayı 55 liraya kadar ulaştı.

2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde kapanmalar yaşandı, üretim durdu. Bunlar nedeniyle hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. İhracatta ek vergiler var, bunlar da maliyeti artırıyor. Bu durum bayilerimize yansıyor, bayilerimizden de müşterilerimize yansıyor" dedi.

70 DOLUM ÖMRÜ VAR

Damacanaların üzerindeki numara ve barkodlarla takip edildiğini söyleyen Mert, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz damacanaları daha temiz kullanmaları. Damacanalara meyve suyu, şerbet gibi ürünler koyuyorlar, bu tür şeyleri şu zorlu süreçte yapmasınlar. El altında tuttukları damacanaları piyasaya salsınlar lütfen.

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2 ay kadar üretici firmalarımız maliyet artışından dolayı kapalı kaldı. Geçici çözüm olarak damacananın daha incesini üretmeye başladılar. Bunların da diğer damacanalar gibi 70 dolum ömrü var. Bu 70 dolum damacana üzerindeki numara ve barkodlar ile takip ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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