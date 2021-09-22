Altın fiyatları için kritik gün! Gözler Fed'in alacağı kararda! İşte Fed'in açıklama saati

ABD Merkez Bankası Fed'in bugün tarihi açıklamalarda bulunması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım sinyali ve tahvil alımı azaltımının ne zaman başlayacağına ilişkin takvimi duyurması beklenirken dar banda sıkışan Altın Fiyatları da bu gelişme ile yön bulacak. Fed kritik kararını TSİ 21.00'de açıklayacak.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamayacağını açıklaması ya da somut bir sinyal vermemesi halinde Altın fiyatlarında ciddi toparlanma olabileceği beklentisi de ortaya çıktı.

ÇİNLİ EVERGRANDE YÜKSELİŞİ ETKİLEDİ

Altın, Çinli Evergrande’nin borç krizinin finansal sistemin tamamını etkileyebileceğine dair endişeler ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla yükseldi. Gram altın ise hem Dolar/TL ’deki yüksek seviyeler hem de küresel altın fiyatlarındaki artışla beraber 490 TL’ye ulaştı.

"BORÇ KRİZİ YAYILACAK ENDİŞESİ VAR"

Bloomberg'te yer alan habere göre, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, borç krizinin yayılacağına dair endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiğini belirterek, “Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Fed varlık alımı azaltımlarını açıklayana kadar altın biraz daha yükseliş çabasında olabilir” dedi.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın saat 09.15 itibarıyla 1.779 Dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşü 1.772 dolar en yüksek 1.779 dolar seviyesi görüldü.

Fed'in varlık alımlarını azaltacağı yönde sinyal vermesi halinde uzmanlar 1.744 dolar desteğine doğru geri çekilme görülebileceğini belirtti. Fed bugün 2024 projeksiyonlarına da ilk kez yer verecek.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatları dolardaki yükselişin ve ons altındaki hafif toparlanmanın etkisiyle 490 liranın üzerine tutunmuş durumda. Gram altın saat 09.15 itibarıyla 493 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 491.3 lira, en yüksek 493.4 lira seviyesini gördü.



