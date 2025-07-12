Davul zurna ile bedava dağıttı! 10 dakikada bitti

Karpuzun kilosu marketlerde 10 liraya kadar düştü. Sıcak havaların sevilen meyvesi karpuz sofralarda yerini aldı. Yaz mevsimin en sevilen meyvesi olan karpuz yiyenleri mutlu ediyor.

DAVUL ZURNA İLE BEDAVA DAĞITTI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi.



İHA

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır