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Davul zurna ile bedava dağıttı! 10 dakikada bitti

Havaların ısınması yaz mevsiminin gelmesi ile beraber karpuz da tezgahlarda yerini aldı. Sıcak havaların en sevilen meyvesi olan karpuzu ise bir esnaf ücretsiz dağıtı. 7 ton karpuz 10 dakika içinde bitti.

Davul zurna ile bedava dağıttı! 10 dakikada bitti

Karpuzun kilosu marketlerde 10 liraya kadar düştü. Sıcak havaların sevilen meyvesi karpuz sofralarda yerini aldı. Yaz mevsimin en sevilen meyvesi olan karpuz yiyenleri mutlu ediyor.

Davul zurna ile bedava dağıttı! 10 dakikada bitti 1

DAVUL ZURNA İLE BEDAVA DAĞITTI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi.
Davul zurna ile bedava dağıttı! 10 dakikada bitti 2

İHA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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