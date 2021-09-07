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Dededen kalma gelenek geçim kaynakları oldu! Kilosu 40 lira

07.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde dededen kalma geleneksel yöntemlerle üretilen kaya tuzu, köylülerin geçim kaynağı haline geldi. Bayraktepe köyünde köylüler tarafından doğal kaynak sularından çıkarılan tuz, sıcak havada işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Öte yandan kaya tuzunun çuvalı 30 ile 40 lira arasında satılıyor.

Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde dededen kalma geleneksel yöntemlerle üretilen kaya tuzu, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

GELENEKSEL ÜRETİM

Bayraktepe köyünde köylüler tarafından doğal kaynak sularından çıkarılan tuz, sıcak havada işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Çıkarılan kaya tuzu Türkiye’nin her yerine satılıyor.

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Dededen kalma kaya tuzu üretme geleneğini devam ettirdiklerini dile getiren Abdullah Şehitoğlu, geçimlerini bu yöntemle sağladıklarını, tuzun peynir, salamura ve el yapımı turşuda kullanıldığını söyledi.

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Köyün yakın yerindeki dağlık ve vadide kuyulardan tuz elde ettiklerini belirten Şehitoğlu, “Yıllardan beri tuz işini yapıyoruz. Dedelerimizden gelen bir gelenek olarak yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Eski zamanlara değinirsek böyle imkanlarımız yoktu.

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Eskiden kuyulardan tenekelerle insan gücüyle suyu çekip toprağa dökerlerdi. Şimdi motorlarla suyu çekip naylonlara döküyoruz. Bu tuzları Türkiye’nin her yerine dağıtıyoruz. Tuzumuz da gayet kaliteli turşuluk olsun, peynir, yemeklik olsun tükedilebilen kaya tuzudur” dedi.

Kaya tuzunun çuvalı 30 ile 40 lira arasında satılıyor.

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Kaynak: İHA

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Siirt
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