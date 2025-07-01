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Demir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TL, araçla bölgeye girmek bile suç

Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahillerde doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları ortaya çıkmaya başladı. Demir kafesle çevrilen kum zambaklarını koparıp, zarar verene 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.

Demir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TL, araçla bölgeye girmek bile suç

Alanya sahillerindeki kumluk alanlarda yetişen ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambakları büyümeye başladı. Bitki soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparan, zarar verenlere 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor. Yaz aylarında açan kum zambaklarının korunması için yerel yönetim, ilgili kurumlar ve çevre gönüllüleri çalışma başlattı. Kum zambaklarının çevresi demir kafesle kapatılarak, bilgilendirme yazısı asıldı.

Demir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TL, araçla bölgeye girmek bile suç 1

'KOKLAYAN O KOKUYU UNUTMAZ'

Bitkinin zarar görmemesi için çalışmalar yapan çevre gönüllülerinden Güldane Şahin, "Kum zambaklarımız genelde haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında açar. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Çok güzel görünümlüdür. Kızgın kumlar içinden beyaz çiçek açar ve koklayan o kokuyu unutamaz. Kökünden sökerek çekmenin veya kaçırmanın cezası 387 bin 141 lira" dedi.

Demir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TL, araçla bölgeye girmek bile suç 2

'HERKESİ KORUMAYA DAVET EDİYORUM'

Kum zambaklarının yeterince korunamadığından yakınan Güldane Şahin, "Herkesi kum zambaklarını korumaya davet ediyorum. Ülkemizde 2016 yılından beri korunuyor. Nesli tehlike altındaki bitki. Dünyada çok önceden korumaya alındı. Bitkinin yetiştiği sahile araç girişine çok sayıda ceza yazıldı ama koparanı ya da sökeni tespit edemedik. Kum zambaklarını lütfen beraber koruyalım" diye konuştu.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Ceza çiçek para cezası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biz çocukken her yer bunlarla doluydu o zaman kimse dönüp bakmazdı demek ki zamanlar nesli tükenmeye başladı
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