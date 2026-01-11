FİNANS

Devlet desteğiyle sayı 3 yılda yüzde 50'den fazla arttı 'Çok cazip'

Ardahan'da devlet destekli proje küçükbaş hayvancılığı yeniden canlandırdı, kentteki koyun sayısı 99 binden 150 bine yükseldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, "Ziraat Bankamız, oldukça uzun vadeli ve sübvansiyonlu kredi kullanımında, köyünde küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize destek sağlıyor. Çok cazip olan bu desteğe talep de her geçen yıl artmaya devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Ardahan Valiliği ve Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi", yöredeki hayvancılığa büyük katkı sunuyor.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlanan üreticiler, aldıkları küçükbaşlarla hem süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor hem de kentin hayvan varlığını artırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, 3 yıl önce uygulanan projenin başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'da son 3 yılda 150 üreticinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden istifade ettiğini belirten Cineviz, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankamız, oldukça uzun vadeli ve sübvansiyonlu kredi kullanımında, köyünde küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize destek sağlıyor. Çok cazip olan bu desteğe talep de her geçen yıl artmaya devam ediyor. Projeye başladığımız gün itibarıyla Ardahan'da 99 bin olan koyun sayımız, şu an 150 bine ulaştı. Dolayısıyla projenin bu sayısal artışta çok ciddi bir katkısı olduğunu görüyoruz."

Cineviz, sistem üzerinde 400'e yakın üreticinin de projeden istifade etmek üzere müracaatlarının bulunduğunu kaydetti.

KADIN ÜRETİCİLER DE KIRSALDA GÜÇLENİYOR

Merkeze bağlı Ortageçit köyünde yaşayan 46 yaşındaki 6 çocuk annesi Zeliha Aydın, projeden yararlanan üreticilerden biri olarak, aldığı 100 küçükbaş hayvan sayısını artırmayı planladığını anlattı.

Ailesi ve çocuklarına katkı sunmak için projeden yararlanmak istediğini dile getiren Aydın, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğini hep aldık. Projemi onaylayarak bana destek verdiler. Çok şükür başardığıma inanıyorum. İnşallah bereketli ve hayırlı olur." dedi.

BOŞ AHIRLAR DOLDU

Ortageçit köyü muhtarı Yalçın Kavak da projeden en çok yararlanan köylerden biri olduklarını söyledi.

Kavak, "Şu anda köyümde 2 eski, 8 ise yeni olmak üzere 10 kişi projeden faydalandı. Projeden faydalanan kişilerin ahırları önceden bomboştu. Bu nedenle vatandaşlar sıkıntı yaşıyordu. Meramızda düzen yoktu. Hayvan olmasıyla meralarda düzenli bir şekilde hayvancılık yapılmaya başlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Devlet desteğiyle sayı 3 yılda yüzde 50 den fazla arttı Çok cazip 6

