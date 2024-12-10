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  4. Devletten aldığı hibeyle iş kurdu! Şimdi yurt dışına satıyor: Fabrika kurmak istiyor

Devletten aldığı hibeyle iş kurdu! Şimdi yurt dışına satıyor: Fabrika kurmak istiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 12:08
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6 yıl önce ticaret hayatına küçük bir işletmeyle başlayan 42 yaşındaki Kader Kaya KOSGEB'den aldığı hibeyle işlerini daha da büyüttü. Tek başına başladığı işte şimdi yanında 12 kadın çalışıyor. Bitki çayı işletmesi kuran Kaya yurt içinin yanı sıra 3 ülkeye de ihracat yapıyor. Kaya'nın şimdiki hayali ise fabrika kurmak...

Devletten aldığı hibeyle iş kurdu! Şimdi yurt dışına satıyor: Fabrika kurmak istiyor

Ankara'da 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile bitki çayı üretim işletmesi kuran Kader Kaya (42), şimdi 12 kadına istihdam sağlayıp, yurt içinde 900 civarında firmaya ürün gönderip, yurt dışına da ihracat yapıyor.

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HİBEYLE İŞLETMESİNİ KURDU

Küçüklüğünden itibaren bitkilere merakı olan Kader Kaya, 2018'de KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle bitki çayı üretim işletmesi kurdu. Kaya, bitkileri harmanlayarak ürettiği bitki çaylarını önce Ankara, sonra da yurt genelindeki firmalara satmaya başladı.

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YURT DIŞINA DA SATIYOR

Kaya, tek başına başladığı bitki çayı üretim işinde şimdi 12 kadına istihdam sağlıyor. Kaya, ürettiği 16 çeşit bitki çayı ile 81 ilde 900'ün üzerinde firmaya ürün tedariki sağlarken; Almanya, Avusturya ve İsveç'e de ihracat yapıyor. Kaya, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında KOSGEB'den en iyi kadın girişimci, yılın en iyi çıkış yapan bitki karışımı uzmanı ve en iyi kış çayı ve bitki karışımı uzmanı ödüllerini aldı.

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HAYALİ FABRİKA KURMAK

Kader Kaya, bitkilere olan merakının aileden geldiğini belirterek, "Bitkilerle iç içeyim hep. Nerede ne bitki yetişir hep merak ederdim. Bitkileri karıştırmaya harmanlamaya da hep hevesliydim. Hangi hastalığa ne iyi gelir hep merak ederdim. Bu işletmeyi kurmak hep hayalimdi. Çok ufak bir yerde adım attık, böyle böyle büyüdük. KOSGEB sürecinde ise bir çay harmanladım, bunları üretmek istediğimi söyledim. Sonra KOSGEB'le yola çıktık. Şu anda yanımda 12 kadın çalışıyor. 10 yıl sonrası için fabrika kurmuş olmayı ve çok sayıda kadını istihdam etmeyi hayal ediyorum" dedi.

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UFAK BİR YERLE BAŞLADI

Yola ilk çıktığında ağabeyinin kendisine destek olduğunu anlatan Kaya, "İlk önce ağabeyime hayalimi anlattım. Birlikte çok ufak bir yer açtık. Orada arkadaşla birlikte çalışıyorduk, çalışırken eğlence için çektiğimiz bir video oldu. O gün paylaştığım o video herkese yayılmış" dedi.

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'BİTKİLER HAFIZAMDA'

Bu süreçte kendisini en çok zorlayan şeyin ise yanında çalışan kadınlara çay harmanlamasını öğretmek olduğunu belirten Kaya, "Bizim bitkiler o kadar karışık ki, hep benim olmam gerekti. Bitkiler hep benim hafızamda, onlara bunu ezberletmem gerekti. O süreci aşana kadar biraz zorlandım ama Allah'a şükürler olsun oldu. Onlar da alıştılar, hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini artık ezberlediler. Yıllar sonra da işi bildikleri için yanımda olacaklar inşallah" dedi.

GÜÇLÜ KADIN VURGUSU

'Aşk çayı', 'Osmanlı çayı', 'detox çayı' gibi çok sayıda özel karışımı olduğunu söyleyen Kaya, kadınların güçlü olması gerektiğini söyleyerek, "Kendi emeğimizle, hakkımızla burada uğraşıyoruz, kazanıyoruz. Kadınların güçlü olmalarını gerçekten çok istiyorum. O özgüvenin olmasını, kendilerine güvenmelerini çok istiyorum. Bir erkeğin emri altında olmasınlar. O yönden örnek olmuşsam çok iyi olur" dedi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
KOSGEB fabrika Hibe desteği bitki çayı hibe Kadın
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