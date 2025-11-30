FİNANS

Dikkat çekici görüntü: Yeni sezona hazırlanıyor

Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun tamamlandığı Kars Ovası'nda, nadasa bırakılan ve güzlük ekimlerin gerçekleştirildiği araziler "halı deseni" görünümüyle dikkati çekiyor.

Bu yıl 375 bin 225 hektarlık alanın 275 bin hektarlık bölümünde tarım üretiminin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçirdi. Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretimin yaygın olduğu Kars Ovası'nda da hasat sezonunun tamamlanması ve tarlaların bir kısmının sürülmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Dronla görüntülenen ve "halı desenine" benzeyen ovada, çiftçiler son ürünlerini hasat ederek bir sonraki sezona hazırlanıyor.

1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığına sahip kentte, Kars-Arpaçay kara yolu üzerindeki bölgede görüntülenen, kimisi yeşeren kimisi yeni sürülen tarım arazileri güzel görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın geniş bir araziye sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık bakımından şehrin Türkiye'deki önemine vurgu yapan Aydın, "Geniş tarım arazilerimiz ve meralarımızla Türkiye'nin önde gelen tarım potansiyeline sahip illerinden biriyiz. Sezonun bitmesiyle çiftçilerimiz hasatlarını yaptılar, ekinlerini kaldırdılar. Yeni sezona hazırlanmak üzereyiz, tarlaların bir kısmı sürüldü, güzlük ekilişler gerçekleştirildi bir kısmı da nadasa bırakılmak üzere sürüldü." diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ YÖNLENDİRİYORUZ"

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, toprak analiz faaliyeti yürüterek toprağa uygun ürünleri artırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Geniş arazilerimiz rengarenk, yeni sezona bütün verimliliği ile hazır durumda. Biz de yeni sezonda üreticilerimizin daha verimli ürünler elde etmesi ve bölgemizde ekilmeyen, işlenmeyen tarım arazisi kalmaması adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bu anlamda hem buğday hem arpa veya yem bitkileri konusunda çiftçilerimizi yönlendiriyoruz. Daha verimli bölgeye daha yararlı olabilecek ve bölgemizin iklimine, toprağına uygun çeşitleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

