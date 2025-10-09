FİNANS

Dışarıda 400 lira burada 165 TL! Herkesin uğrak noktası oldu

"Pilavcı Haluk Baba" ismiyle tanınan 16 yıllık lokantanın sahibi Haluk Coşar, verdiği bol kepçe pilav ile öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların sevgisini kazandı. "Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin" diyen Haluk Baba, her porsiyona bir kepçe de hayatını kaybeden iki çocuğunun hayrı olsun diye koyuyor. Öğrenci için yarım porsiyonunu 150 liraya satılıyor.

İstanbul Avcılar ilçesinde bulunan bir lokantada 16 yıldır hizmet veren esnaf Haluk Coşar uygun fiyata verdiği bol kepçe tavuklu pilav ve diğer ürünleri nedeniyle vatandaşın uğrak noktası oldu. Özellikle öğlen saatlerinde, civarda bulunan okullardaki öğrenciler, işçiler ve memurların tercih ettiği Haluk Coşar'ın işletmesinde öğrenci için yarım porsiyonunu 150 liraya verdiği 550 gram ağırlığındaki bol tavuklu pilav en çok tercih edilen ürünü haline geldi. Yaşam hikayesini anlatan 65 yaşındaki Haluk Coşar, her doldurduğu tabakta yıllarca önce kaybettiği 2 çocuğun hayrı için birer kepçe de fazladan koyduğunu belirtti.

"CEBİNİZDE OLMASA BİLE BANA AÇ GELİN"

Enflasyona en çok insanların tetiklediğine dikkat çeken işletmeci Haluk Coşar, karnı aç parası olmayan herkesi de beklediğini dile getirerek, şu cümleleri kurdu:

"Evlatlarımıza porsiyon olarak sunuyoruz. 750 gram pilav 175 lira. Yanına biberinden tut her şeyini veriyoruz. Gayet basit sevgili bakanımız Mehmet Şimşek enflasyon ile mücadele ediyor. Enflasyonu insanlar yapıyor. Sevgili tüccarlarım, isteseler benim gibi verebilirler. Her şey para değil. Benim cennette iki tane yavrum var. Ben onların adını anmadan onlar için, bu diyorum ki kızım için diğerini de oğlum için koyuyorum. Biliyorum ki cennetteler ama babalarının onları unutmadığını bilmelerini istiyorum. Bütün evlatlarını kaybeden ailelere sabırlar diliyorum. Mevlana'nın bu sözünü unutmasınlar , ‘ Sabır acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder'. Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin"
"DIŞARIDA 400 LİRA"

Yemek işin mekana gelen Yiğit Baran Çekici, "Öğrenciyim. Hem ucuz hem de bol bol veriyor. Öğrenci dostu bir yer. Yarım ciğerli pilav aldım. 165 lira. Ama normal bir pilavcıya göre buranın porsiyonu bir buçuk eder" dedi.

İşletmeye yemek için gelen öğrencilerden Umut Can Akgün, "Çok ucuz ve çok fazla koyuyor. Dışarıya göre çok uygun. Sporcu tabağı aldım . Normal bir yere göre 4 kat daha fazla. Dışarıda böyle bir şey yesek 400 lira falan tutar" diye konuştu.
Çevrede bulunan bir üniversitenin yabancı uyruklu öğrencisi ise, "Ben Kanadalıyım. Öğrenciyim. Bugün ikram ediyorlar. Çok merhamet var" şeklinde konuştu.
