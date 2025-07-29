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Dışını gören almıyor ama 'Tadını bilen bırakmaz' 40 liradan satılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü baldan tatlı Süheyla kavunu, bu sezon yüz güldürdü. Bu sene 10 ton kavun hasadı yapmayı planlayan üretici Hilmi Karaca, fiyatların iyi olduğunu ifade ederek, "25-30 TL arasında" şeklinde konuştu. Pazarda ise 40 liradan satışa çıkıyor.

Dışını gören almıyor ama 'Tadını bilen bırakmaz' 40 liradan satılıyor

Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi'nde hasadına başlanan Süheyla kavun ve karpuz üreticisinin yüzünü güldürdü. Kavun ve karpuz üreticisi Hilmi Karaca, kavunun veriminden ve fiyatından memnun olduklarını, karpuzun veriminin yüksek, fiyatının ise düşük olduğunu vurguladı.

Dışını gören almıyor ama Tadını bilen bırakmaz 40 liradan satılıyor 1

KAVUN HASADI BAŞLADI

Bu sene 10 ton kavun hasadı yapmayı planlayan üretici Hilmi Karaca, "Kavun karpuz hasadı başladı. Kavunlarımızın verimi çok güzel. Fiyatlar da iyi şu anda. 25-30 TL arası. Kavun ekimini dört dönüm alanda yapıyoruz. Bir de kavunların dibine naylon çektim ot çıkmasın diye. Böylelikle daha verimli oluyor. Bu sene 10 ton kavun çıkar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İlaçlama yaptıklarından dolayı kahverengi kokarca zararlısının bu sene meyve ve sebzelerine zarar vermediğini belirten Karaca, "Kokarca bu sene bizi etkilemedi. İlaçlama yaptık o yüzden bu sene fındıkta da sebze ve meyvede de kokarca etkisi yok" şeklinde konuştu.

Dışını gören almıyor ama Tadını bilen bırakmaz 40 liradan satılıyor 2

"ALAN DA MEMNUN SATAN DA"

Tarladan pazara fiyat farkına değinen Karaca, "Ürünü pazara indirdiğimizde 40 liraya satıyoruz. Mesela şu anda tarlada 25 TL. Bir dahaki hafta 15 TL olur. Biraz da müşterinin alım gücüne bağlı" dedi.

Dışını gören almıyor ama Tadını bilen bırakmaz 40 liradan satılıyor 3

"TADINI BİLEN BİR DAHA BIRAKMAZ"

Süheyla kavununun tadının diğer kavunlardan farklı olduğuna dikkat çeken Karaca, "Süheyla kavununun tadı güzel. Halk da alıştı seviyor. Süheyla kavunu deyince 'tadı var mı' diye sormadan alıyor. Cinsinden tadından dolayı alan da memnun satan da. Süheyla kavunu kabak gibi durur ama kestiğin zaman belli oluyor. Tadını bilmeyen Süheyla kavununu dış görünüşüne bakıp almaz ama tadını bilen bir daha bırakmaz. Yetiştirdiğimiz kavunları sadece Çarşamba'da değil Trabzon, Rize, Sinop, Bayburt ve Ordu gibi çevre illere gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışını gören almıyor ama Tadını bilen bırakmaz 40 liradan satılıyor 4

YEVMİYE 1500 TL

Karpuzu bu sene çok ekenin zarara uğradığını belirten çiftçi Karaca, "Karpuz bu sene para etmedi. Kilosu 4-5 TL. Üretici bir şey elde edemedi. Ben az ektiğim için pazara götürüyorum 7-8 TL'ye satıyorum ama çok eken zarara uğradı. Bir fide 35 TL. Yevmiye olmuş bin 500 lira zarardalar. Geçen seneye oranla karpuzun verimi naylon serdiğimden dolayı daha fazla. En önemlisi ot çıkmıyor toprak kuvvetini sadece karpuza veriyor. Önceden ot çıkıyordu bütün gücü ot alıyordu. Bu sene 15-17 ton karpuz çıkar diye bekliyoruz. Daha fazla alanda yapan zarara uğruyor. Kokarca, kavunu ve karpuzu etkilemedi. Fasulyeyi etkiledi" diye konuştu.

Dışını gören almıyor ama Tadını bilen bırakmaz 40 liradan satılıyor 5

Genç neslin çiftçiliğe yönelmesi hakkında da konuşan Karaca, "Karpuz ve kavun yetiştiriciliğini gençler yapsınlar ama fazla yapmasınlar. Zarara uğrayabilirler. Çünkü başka illerden de sebze meyve alışverişi yapıyoruz. İşçi almadan kendine göre az yaparsan zarara uğrama ihtimalin de düşer" dedi.
İHA Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavun tarla
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