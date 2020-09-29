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Doğada bedava, aluç meyvesi tezgahta 10 lira, bin bir derde deva

KOBİ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı.

Doğada bedava, aluç meyvesi tezgahta 10 lira, bin bir derde deva

Sivas ve çevresinde Ekim ayında sulak bölgelerde yetişen Aluç ya da Alıç olarak bilinen meyve insan sağlığına pek çok faydası ile biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen meyve, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aluç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor. Sivaslı satıcılar ise iğne yardımıyla ipliğe geçirerek satışa sunuyor. Aluç meyvesi toplayanlar için doğada bedava. Zahmete girmek istemeyenler için kilosu 10 TL, bağı ise 5 TL'den satılıyor.

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'VİRÜS DÖNEMİNDE TÜKETEREK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİRİZ'

Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, Aluç meyvesinin kullanım alanlarından bahsederek faydalarını anlattı. Ünal, meyvenin bağışıklığı güçlendirici özelliği nedeni ile salgın döneminde kullanılabileceğini belirterek, “Aluç genellikle Sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Sivas ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve. Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Çorbalarda, salatalarda bu Korona virüsü döneminde kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ayrıca Aluç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Aluç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz’’ şeklinde konuştu.

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KIŞ AYLARINDA MARMELAT OLARAK SOFRALARIMIZDA YER BULUYOR

Sivaslı Aluç satıcısı Cafer Eraslan, Aluçları iğneyle tek tek ipe dizdiklerini dile getirerek, “Sivas’ın dağlarından toplanır. Biz bunları tek tek iğne yardımıyla ipliğe dizeriz. Sivaslılara sunarız. Yurt içine yurt dışına her tarafa gönderiyoruz. Ekim ayında tam başlar hasadı Aralık ayına kadar devam eder. Biraz zahmeti olan bir meyve. Ağacını bilenler bilir dikenlidir. Bağını 5 liraya satıyoruz’’ dedi.

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Kış ayları için Aluç marmeladı yapan Fatma Bulut ise “Aluçlarımızı kendi ellerimizle topladık. Daha sonra kaynattık. Önceden annelerimiz kevgirden geçirirlermiş biz blenderden geçirdik. Daha sonra süzgeçten geçirdik. Kaynamaya bıraktık. Ardında şekerimizi de ilave edeceğiz. Kıvamına bakacağız. Gerekirse biraz limon koyacağız. Kıvamı olduktan sonra kavanozlarımıza koyup dolaplarımızda saklayacağız’’ şeklinde konuştu.

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