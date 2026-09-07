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Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: 'Süper meyve' üretiyor

Erzincan’da kadın girişimci Betül Hale Bilyay, dondurma yerken tanıştığı aronya bitkisinden etkilenerek üreticisi oldu. Aronya çiftliğini hayata geçiren Bilyay, anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: 'Süper meyve' üretiyor

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla birlikte gittiği kafede aronyalı dondurma yiyen Betül Hale Bilyay, lezzetini beğendiği bitkiyi araştırmaya başladı. Süper meyve olarak bilinen ‘aronya’nın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladı. Babasının da destek verdiği Bilyay, 5 yılda bahçesini büyüterek fidan sayısını da 900’e çıkardı.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 1

Erzincan’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta aronya çiftliği kuran Bilyay, 900 aronya bitkisinin gelişiminden hasadına kadar üretimin her aşamasıyla yakından ilgileniyor.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 2

Bilyay, şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronyayı talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyor.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 3

ERZİNCAN İKLİMİNE UYGUN

Betül Hale Bilyay, aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 4

Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 5

ŞİFA KAYNAĞI

Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade eden Bilyay, “Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor. Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" diye konuştu.
Dondurma yerken tanıştı, hayatı değişti: Süper meyve üretiyor 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan aronya
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