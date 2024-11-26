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Döner ayran 1 TL! 'Böylesini görmemiştik' Metrelerce kuyruk oldu, 3 saatte ne var ne yok tükendi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 15:40
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Ankara’da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi. Sıraya giren vatandaşlar "Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik" derken işletme sahibi ise "1 lira vatandaşlara daha cazip geliyor. 1 lira da olsa para veriyor sonuçta. Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz. Bugünden sonra normal fiyatlara geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Döner ayran 1 TL! 'Böylesini görmemiştik' Metrelerce kuyruk oldu, 3 saatte ne var ne yok tükendi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise sanayide çalıştığını ve durumu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

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“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KAMPANYA GÖRMEMİŞTİK”

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.

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“SOĞUKTA 1 LİRA OLAN DÖNERİ DUYUNCA GELDİK, BEKLİYORUZ”

Mikail Büyük ise, “Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

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“BEDAVA YAPSAK BU KADAR İLGİ ÇEKEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

İşletme sahibi Gökhan Yurtsever ise kampanyaya ilişkin, “1 lira vatandaşlara daha cazip geliyor. 1 lira da olsa para veriyor sonuçta. Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz. Ürüne bir fiyat belirlemişiz onun ücretini ödüyor vatandaşlar. Bugünden sonra normal fiyatlara geri döneceğiz. Gönül isterdi ki 3 gün olsun ancak ekonomik şartlar buna müsaade etmiyor. Vatandaşların katılımı ve ilgisi oldukça yoğun. Umarım daha da iyi olacak” dedi.

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1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayran döner
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