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Dükkana at gelmeyince seyyar nalbantlığa başladı! İşini yaparken öldü, dirildi tekrar yapmaya devam ediyor!

16.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğinin son temsilcilerinden olan Hüseyin Polat, iş yerine gelen müşteri sayısı bitme noktasına gelince işini seyyar olarak yapmaya başladı. 59 yıldır bu mesleği yapan ve bir attan 60 lira kazandığını söyleyen Polat, "Bir gün ben atı tutuyordum yanımdaki nal çakıyordu. O sıra at bana vurdu. Benim orada kalbim durmuş. Beni kaldırıp, silkeleyip cana getirmişler” dedi.

Dükkana at gelmeyince seyyar nalbantlığa başladı! İşini yaparken öldü, dirildi tekrar yapmaya devam ediyor!

Sivas’ta yaşayan Hüseyin Polat 14 yaşında başladığı Nalbantlık mesleğini 59 yıldır sürdürüyor. Döneminin en önemli mesleklerinden birisi olan nalbantlığı zor şartlarda yaşatmaya çalışıyor. Polat, at kullanımının azalması ve dükkanına gelen müşteri sayısının bitme noktasına gelmesi ile mesleğini yaşatabilmek için farklı bir çözüm buldu. Atları iş yerine getiremeyen Polat, işini atların yanına götürmeye karar verdi. Seyyar nalbantlık yapmaya başlayan Polat, Sivas ve çevre illerden aldığı siparişler üzerine verilen adreslere giderek atların tırnak bakımı ve nal değişimini yapıyor.

SİVAS'IN SON NALBANTI

Nalbant Hüseyin Polat, geçmişte faytonların olduğunu ve işlerinin o zamanlar çok daha iyi olduğunu söyleyerek, “Ben şu an 72 yaşındayım, 1948 doğumluyum. Bu mesleğe ben 1962’de ilkokulu bitirdikten sonra başladım. O günden bu güne yapıyorum. Sivas’ın en son Nalbant’ı benim. O zamanlar vasıta yoktu, hiçbir araba yok. Taksiler 1972’de başladı. O zamanlar 350 tane fayton vardı, 350 tane at arabası vardı. Bizim meslek o zamanlar çok güzeldi, şimdi bitti. Son Nalbant benim Sivas’ta. Nalbantlık mesleği hayvanların ayak bakımını, tedavisini yapıyorum. Ayak üzerine her şeyi biz yapıyoruz” dedi.

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ÖLDÜ, DİRİLDİ YİNE DE BIRAKMADI

Polat, mesleğini icra ederken bir çok kaza geçirdiğini belirterek, “Ben ölsem de dirilsem de bu meslekten ekmek yedim, 60 sene, bırakmam. Gücüm yettiği müddetçe yaparım. Bir gün ben atı tutuyordum yanımdaki nal çakıyordu. O sıra at bana vurdu. Benim orada kalbim durmuş. Beni kaldırıp, silkeleyip cana getirmişler” dedi.

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"HERKES BU İŞTEN ANLAMAZ"

Polat, atlar için nalın ne kadar önemli olduğunu dile getirerek, “Atın tırnağıyla arabanın freni aynıdır. Atın tırnağını yolup düzelteceksin, baygın bırakmayacaksın. İnsanlar nasıl büyük ayakkabı giydiğinde ayakları takılıp düşüyorsa atlar da aynıdır. Herkes bu işten anlamaz ama benim mesleğim olduğu için ben anlıyorum. Atın tırnağını tam keser yerine getiririm. Ondan sonra nalı ona göre ayarlar ve çakarım. Nalı çaktıktan sonra kütüğe bastırıp tırnağın yüzeyini törpüleyip bırakırım” dedi.

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SEYYAR NALBANTLIK MESLEĞİNİ YAŞATIYOR

Polat, müşteriler azaldığı için dükkanını kapatmak zorunda kaldığını ifade edip, “Geçmişte Sivas’ta 350 fayton vardı. Her faytonun 4-5 tane atı vardı. At arabalarının bazılarının 2 bazılarınınsa 1 tane atı vardı ama faytonların 4’den az atı olmazdı. 2’sini gündüz çalıştırır 2’sini ise gece çalıştırırlardı. İşler azalınca bende seyyar nalbantlık yapmaya karar verdim. Telefon numaram müşterilerde var istedikleri zaman arabamla gider yapar gelirim. Nallar ve çiviler Avrupa’dan dolarla geliyor bu yüzden bize de pahalıya geliyor bana bir attan 50-60 TL anca kalıyor gerisi hep anaparası. 4 ayağa yeni nal çakarsam 250 TL ama temizleyip yeniden çaktığım zaman 20 TL” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Sivas
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