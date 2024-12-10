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Dükkana her giren onu alıp çıkıyor! 'Satışlar arttı, çok tercih ediliyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 15:52
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Eskişehir’de kış aylarında vücutlarını ısıtmak isteyen vatandaşlar kadife pantolon giymeyi tercih ediyorlar. Esnaf Recep Tunç soğuyan havalar neticesinde satışlarının arttığını belirtti. Tunç, "Kadife pantolonlar kış ayları için üretildiğinden fırın gibi sıcak tutuyor" ifadelerini kullandı.

Dükkana her giren onu alıp çıkıyor! 'Satışlar arttı, çok tercih ediliyor'

Eskişehir genelinde birçok vatandaş, vücudunu sıcak tutmak için çeşitli yollar arıyor. Kimi vatandaş kat kat çorap giymeyi, kimi vatandaş da içlik giymeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşların ise kadife pantolon giyerek soğuktan korunmaya çalıştığı öğrenildi. Odunpazarı Sıcaksular bölgesinde kıyafet satıcılığı yapan Recep Tunç, kadife pantolonun insanları adeta bir fırın gibi sıcak tuttuğunu belirtti.

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“BU PANTOLONLARI GİYEN VATANDAŞLAR İÇLİK GİYME GEREĞİ DUYMUYOR”

Recep Tunç soğuyan havalar neticesinde satışlarının arttığını belirtirken, “İlk olarak astarlı kadife pantolonlarımız çok tercih ediliyor, ardından polarlı kadife pantolonlarımız geliyor. Ayrıca gramajı daha ağır olan başka bir kadife pantolonomuz daha var. Bunların bu sene ekseriyetle polarlı olanı çok tercih ediliyor. İnsanları daha sıcak tutuyor. Boydan boya polarlıdır bu kadife pantolonlar ve öbürleri de astarlıdır. Astarlı olanlar biraz daha ince kalıyor ama soğuk havada çalışanlar için polarlılar güzel oluyor. İnce olmasından dolayı çalışan vatandaşları çok kısıtlamıyor hareket konusunda. Bu pantolonların içine vatandaşlar ekstra içlik giyme gereği duymuyor. Çünkü zaten bu kadife pantolonlar kış ayları için üretildiğinden fırın gibi sıcak tutuyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir pantolon
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