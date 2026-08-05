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Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL'ye çıktı, orayı çok sevdi

İzmir, Torbalı'da yetiştirilen meşhur Bardacık İncirinde hasat sezonu başladı. Tarlada 150 - 200 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının 350 TL’ye kadar çıktığı öğrenildi.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL'ye çıktı, orayı çok sevdi

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor. İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Dondurulan incirler ise yurt dışına ihraç ediliyor. Temmuz ayında başlayıp eylül ayına kadar hasadı süren incirin fiyatı tarlada 150-200 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 350 TL'ye kadar çıkıyor.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 1

"BU SENE REKOLTE İYİ"

Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, "Dünya çapında bir üne sahip olan, Çapak Bardacık incirimizin bir sürü özelliği var. İçinin kırmızı ve dolgun olması, meyvenin iri yapısı ve her şeyden önce tamamen organik olması bu özelliklerin başında geliyor. Yenilenen alanlarla birlikte yaklaşık 300-350 dönüm civarında Bardacık ağacımız var. Bu sene rekolte iyi. Geçen seneye kıyasla biraz daha artış var. Ancak işçi bulma, toplama güçlüğü gibi birtakım sıkıntılarımız da var" dedi.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 2

9 Temmuz’da Bardacık İnciri Festivali’nin olduğunu ifade eden Hascanlı, "Herkesi Torbalı'nın Çapak Köyü'ne bekliyoruz. Nasip olursa Torbalı Çapak Mahallesi olarak ilk coğrafi işareti alacağımız Bardacık İnciri Festivali'ne tüm Türkiye davetlidir" diye konuştu.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 3

300 dönümlük arazide günlük yaklaşık 20 ton incir üretildiğini belirten Hascanlı, şunları kaydetti:

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 4

"İncirler günlük olarak büyük marketlere ve pazarlara gidiyor. Çeşme, Alaçatı, Bodrum ve Antalya gibi sahil bölgelerine, Bursa haline kadar gönderiyoruz. Dondurulmuş ürünlerimiz ise Avrupa’ya ihraç ediliyor."

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 5

Tarlada incirin kilo fiyatının 150-250 TL arasında seyrettiğini aktaran Hascanlı, bu fiyatın pazarda ise kalitesine ve kalibresine göre 250-350 TL arasında değiştiğini vurguladı.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 6

"BU BÖLGENİN HAVASI VE İKLİMİ BARDACIK İNCİRİNE ÇOK YARADI, BU MEYVE BURAYI ÇOK SEVDİ"

Küçük yaşlardan itibaren incir üretiminde yer aldığını belirten üretici Mehmet Cin, "Bardacık inciri dendiği zaman da akla İzmir Torbalı'nın Çapak Köyü gelir. Bu incirlerin yaklaşık 17 çeşidi ticari olarak alınıp satılır. Bizim bu bölgenin havası ve iklimi Bardacık incirine çok yaradı, bu meyve burayı çok sevdi. Biz Bardacık incirini taze olarak pazarlıyoruz. Ben 13 dönümlük arazide üretim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 7

"ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLDU"

Arazisinde dedesinden kalma yaklaşık 100 yaşında incir ağacının da bulunduğunu söyleyen Cin, "Allah'ıma şükürler olsun bu sene verim gayet iyi. Kış yağmurlarımız güzel yağınca, ağaç önceden su ihtiyacını 10 metre derinden karşılarken bu kez 2 metre derinden suyu alabildi. Bu durum ağacı da sevindirdi, bizi de sevindirdi. Çok güzel bir sezon oldu" cümlelerine yer verdi.

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 8

Sabah erken saatlerde incir bahçesine geldiklerini anlatan Cin, şöyle devam etti:

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 9

"İncir zamanı köyümüzde tam 1 ay süren bir pazar kurulur. Herkes gelir, bahçesini ikiye böler. Çünkü vakit yetmediği için bir günde bütün bahçeyi gezemezsin. Sabah saat 9-10'a kadar toplama yapılır. Ürünler orada 3 boya ayrılır."

Dünya çapında üne sahip: Fiyatı 350 TL ye çıktı, orayı çok sevdi 10


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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incir İzmir Torbalı fiyat
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