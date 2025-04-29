FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Dünya'da ikinciyiz hedef: Marka olmak! Tarlada kilosu 10 lira 'Tek başımıza karşılayacağız' Yurt dışı talebi de var...

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da hasada az bir süre kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene 150 bin dönüm alana karpuz ekildiğini ve hasatta kilogram fiyatını 10 lira olarak beklediklerini söyledi.

Dünya'da ikinciyiz hedef: Marka olmak! Tarlada kilosu 10 lira 'Tek başımıza karşılayacağız' Yurt dışı talebi de var...

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da fideler, toprakla buluştu. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzun 2-3 hafta sonra hasat edilmesi bekleniyor. Hasat döneminde tarlada kilogram fiyatı 10 lira olması beklenen karpuzdan çiftçiler ortalama 7-8 ton verim almayı hedefliyor.

AW443120_07

YÜZDE 25'İNİ KARŞILAYACAK

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın bu sene Türkiye karpuz üretiminin yüzde 25'ini karşılayacağını anlatarak, "Türkiye'nin en erkenci karpuz ekimleri Adana'da yapıldı. Bu yıl Türkiye karpuz üretiminin yüzde 25'ini Adana tek başına karşılayacak. Çin'den sonra en büyük karpuz üretim merkezi Türkiye. Bu sene Çukurova bölgemizde Şubat ayında 4 günlük zirai don yaşandı. Ancak o dönem karpuzların sadece yüzde 10'u ekilmişti ve o karpuzların bir kısmı zarar gördü. Sonrasında ekilen karpuzlar iyi durumda" dedi.

AW443120_06

KARPUZ İÇİN YURT DIŞI TALEBİ

Geçtiğimiz sene karpuz üreticisinin yüzünün güldüğünü belirten Doğan, "Soğuklardan dolayı karpuz hasadı biraz gecikti. Mayıs'ın ikinci haftasında Karataş ilçesi Bahçe ve Tuzla mahallelerinde hasat başlayacak. Burada çiftçimizin bir dönüme maliyeti 30 bin lira. Çiftçimiz ortalama 7-8 ton verim aldığında ve kilogram fiyatı 10 liraya satıldığında çiftçimiz para kazanacaktır. Geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle karpuz yurt dışına gitti ve çiftçimiz para kazandı. Bu sene de yurt dışı kapıları açık olursa çiftçimiz para kazanacaktır" diye konuştu.

AW443120_04

HEDEF: ADANA KARPUZUNUN DÜNYA MARKASI OLMASI

Adana karpuzunun marka olması için çaba harcadıklarına vurgu yapan Başkan Doğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

AW443120_02

"2024 yılında 132 bin dönüm alanda karpuz ekimi vardı. Bu sene 150 bin dönümün üzerinde karpuz ekimi var. Adana karpuzunun tescilini aldık inşallah Avrupa'dan da önümüzdeki yıllarda tescil alırsak Adana karpuzunu dünya markası yapmış olacağız"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk hasatta 250 liradan alıcı buldu! İlk hasatta 250 liradan alıcı buldu!
'Meslek can çekişiyor' En fazla 300 lira! 'Meslek can çekişiyor' En fazla 300 lira!

Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.