Dünya medyasında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı 'Bu kadar tutulacağını düşünmedik'

İstanbul’da bir dönercinin, Mark Zuckerberg, Snoop Dogg ve David Beckham gibi ünlülerin döner yerken görüldüğü ChatGPT ile oluşturulmuş fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. İstanbul’u ziyaret eden bir turist, ailesiyle restoranın önünden geçerken bu görselleri fark etti ve önce gerçek sandı. Ancak fotoğraflarda görsellerin ‘Yapay Zeka’ ile oluşturulmuştur ifadesi yer alıyordu. Görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Dönerciyi dünya basınının radarına sokan bu teknolojik fikir, tartışmaların odağına yerleşti. Bazı kesimler etik sorunlara dikkat çekerken, sosyal medyada birçok kullanıcı yapay zekanın reklamda maliyeti düşüren yeni bir trend olduğunu savundu.

"BU FOTOĞRAFLARIN BU KADAR TUTULACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Yıllardır döner sektöründe çalıştığını ifade eden Şahin Kahya, "Burada işletmeciyiz, aynı zamanda bu işletmede müdürlük yapıyorum. Daha önceden Adana'da çalışıyordum. İnsan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Turistler ve insanlardan nasıl bir ilgi alabiliriz diye düşündük. Yapay zeka ile dünyaca ünlü isimler sanki bizim işletmemizden döner yiyormuş gibi görseller ürettik. Buradan geçen turistlerin çok fazla ilgisi var. Hem yerli hem de yabancı turistler burada fotoğraf dahi çekiyor. Fotoğrafların altında yapay zeka ile üretildiğine dair bir ibare de bulunuyor. Ama yine de turistler bizlere bunun gerçek olup olmadığını soruyorlar. Bu fotoğrafların bu kadar tutulacağını hiç düşünmemiştik" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır