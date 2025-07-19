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Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor! 'Üretici bile bulamadı' Kayda geçen en yüksek artış

Pazar tezgahlarını renkleri ile süsleyen meyveler cep yakmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre meyve fiyatları yüzde 200 arttı. Özellikle Nisan ayında yaşanan zirai don fiyatları etkiledi. Fiyat artışından en çok etkilenen meyve ise kiraz oldu. Bu yılki fiyatlar tarım ürünlerinde en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor! 'Üretici bile bulamadı' Kayda geçen en yüksek artış
Ezgi Sivritepe

Erik, kiraz, üzüm, kayısı, karpuz, kavun... Yazın tezgahları süsleyen meyvelere bu sene el gitmiyor. Kirazı kilosu 600 TL, eriğin kilosu 200 TL'yi buldu. Haziran ayında yaşanan artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de rekorla girdi.

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL ye kadar yükseliyor! Üretici bile bulamadı Kayda geçen en yüksek artış 1

ZİRAİ DON TEZGAHLARI VURDU

Meyve fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 200'ü geçen enflasyon, tarım ürünlerinde bugüne dek kaydedilen en yüksek artış oranı oldu. Fiyatların bu kadar artmasının nedeni ise Nisan ayında yaşanan zirai don olayı işaret ediliyor.

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL ye kadar yükseliyor! Üretici bile bulamadı Kayda geçen en yüksek artış 2

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA FİYATLAR BU ŞEKİLDE!

Fiyatı en çok etkilenen ürün ise kiraz oldu. TÜİK kayıtlarına göre tarım ürünleri ve hayvansal gıda fiyatlarındaki genel artış oranı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Uzmanlara göre özellikle meyve fiyatlarında artışın arkasında iklim krizinin sonuçları var. Meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin gelecek yıla kadar sürmesi bekleniyor.

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL ye kadar yükseliyor! Üretici bile bulamadı Kayda geçen en yüksek artış 3

ÇİFTÇİ BİLE BULAMADI

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, meyvedeki rekor fiyat artışında kuraklık ve özellikle zirai donu işaret etti. 2025'in bu bakımdan olağanüstü bir yıl olduğunu ifade eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Kayısı Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğu bir ürün. Kiraz dünyada birinci olduğumuz bir ürün. Ama bırakın ihraç etmeyi bazı çiftçiler 'bizim evde yiyecek ürünümüz bile olmadı' diyor"

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL ye kadar yükseliyor! Üretici bile bulamadı Kayda geçen en yüksek artış 4

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE DE FİYATLAR ARTABİLİR

Meyve üretimindeki düşüş, meyve kullanılarak yapılan ambalajlı gıda fiyatlarını da yukarıya çekebilir, ihracat rakamlarını olumsuz etkileyebilir. YıldırıM, bu konuya ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye özellikle kuru meyvelerde, kayısıda üzümde, incirde bir çok üründe birinci sırada. Dolayısıyla sadece bizi değil dünya piyasalarını da etkiler. Meyve suyu gibi yan ürünler hepsi olumsuz etkilenecek"
Kaynak: NTV

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karpuz Kiraz Pazar meyve Hal yasası tüik tüik enflasyon zirai don
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