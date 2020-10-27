FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor, milyonlarca yıllık taşın fiyatı altınla yarışıyor

Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor, milyonlarca yıllık taşın fiyatı altınla yarışıyor

KOBİ HABERLERİ  | 27.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Dünyada sadece Tokat’ın Zile ilçesine çıkarılan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opal taşından özel olarak yapılan takılar altınla yarışıyor.

Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor, milyonlarca yıllık taşın fiyatı altınla yarışıyor

Tokat’ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlardan en değerlisi olan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opali taşı işlenerek değerine değer katıyor. İşlenmemiş kütle halinde kilogramı bin dolar olan ağaç opali işlendiğinde yaklaşık 10 gramı 6-7 bin liradan alıcı buluyor. Tokat Endüstri Meslek Lisesinde açılan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi’nde ağaç opali ekonomiye kazandırılıyor. Kuyum atölyesinde çalışan kadınlar değerli taşları işleyerek kolye, küpe, tespihi gibi takı ürünlerine dönüştürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile kurulan atölyede ayrıca jasper, kalsedon, ametist, agat taşları da işleniyor.

AW150486_01

DÜNYADA SADECE ZİLE'DE ÇIKIYOR

Kuyumcu Öğretmeni Nevra Yenisoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin desteği ile Zile ilçesinden sonra Tokat’ta da kurulan atölyede yarı değerli taşların işlendiğini söyledi. Doğaltaş atölyesinde yarı değerli taşların birçok aşamadan geçerek değerli takılara dönüştüğünü belirten Yenisoy, taşlar arasında en çok ağaç opalinin dikkat çektiğini kaydetti. Dört renkli ağaç opal taşının dünyada sadece Tokat’ın Zile ilçesinde çıktığını belirten Yenisoy, “Taşımız 2012 yılında keşfedildi. 20 milyonla 60 milyon yıl arasında bir oluşum sürecine sahip bir taş. Yarı değerli taşlar arsında en değerli taşlardan birisi. Renkleri ile oldukça dikkat çekiyor. Bu taşlardan takılar kol düğmeleri, küpe, yüzük yapabiliyoruz” dedi.

AW150486_02

RENGİNE GÖRE FİYATI ARTIYOR

Taşın kütle olarak kilogram fiyatının bin dolar olduğunu belirten Yenisoy, “Bu taştan yapılan takılarımız için her biri için ayrı fiyat biçiliyor. Renginden rengine fiyatımız değişiyor. Ağaç fosilinden oluşan bu taş ağın damarına göre renkli oluyor. Bu nedenle taşın bir kısmı yemyeşil diğer tarafı kahverengi bir renk oluyor. Bizim için önemli olan renkli olan bölümü. Ne kadar renk arttırırsak fiyatı o kadar değerli oluyor. Şu anda elimde tuttuğum kolye şeklindeki taş 7 bin lira. Özel koleksiyonluk bir taştır. Tasarımı yapılarak gümüş işlemesi yapılacak. Özel bir sipariş olarak aldık, tamamlayıp sahibine teslim edeceğiz” diye konuştu.

AW150486_05

ALTINDAN PAHALI

Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, “Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.

AW150486_08

3 TON TAŞTAN 50-100 KİLO DEĞERLİ TAŞ ÇIKIYOR

Bir ağaçtan 3 tona yakın taş çıktığını altını çizen Yenisoy açıklamalarını şöyle tamamladı:
"3 tona yakın ağaç opalinden yaklaşık 50 - 100 kilogramı renkli çıkıyor. Geri kalan kısım ise kahverengi diyeceğimiz cinsten çıkıyor. O nedenle bizim için önemli olan renkli kısmını bulabilmek. Bu nedenle kesim, işlemesi önemli”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
O ödeme başvurusu halen alınıyor!O ödeme başvurusu halen alınıyor!
Hobi olarak başladı! Yumurtasını 150 liradan satıyor Hobi olarak başladı! Yumurtasını 150 liradan satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
EPDK'dan önemli karar!
EPDK'dan önemli karar!
Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Resmi gazete'de yayımlandı!
Resmi gazete'de yayımlandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de, 60 yıl sonra üretilen kenevir hasat ediliyor
60 yıl sonra üretildi! Hasat edilmeye başlandı
Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu
Hobi olarak başladı! Yumurtasını 150 liradan satıyor
Ihlamurun kilosu 220 liraya ulaştı! Artık gramla satın alınıyor
Fiyatı altın gibi yükseliyor! Gramla satın alıyorlar
Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu! 20 bin TL gelir getirisi var
Köylüye gelir kapısı oldu! 20 bin TL gelir getirisi var
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması! Porsiyonu 750 TL
Bilecik'ten dünyaya ihraç ediliyor! Porsiyonu 750 TL
Ürettikleri kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar
Salgını fırsata çevirdiler! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.