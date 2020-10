Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor, milyonlarca yıllık taşın fiyatı altınla yarışıyor

RENGİNE GÖRE FİYATI ARTIYOR

Taşın kütle olarak kilogram fiyatının bin dolar olduğunu belirten Yenisoy, “Bu taştan yapılan takılarımız için her biri için ayrı fiyat biçiliyor. Renginden rengine fiyatımız değişiyor. Ağaç fosilinden oluşan bu taş ağın damarına göre renkli oluyor. Bu nedenle taşın bir kısmı yemyeşil diğer tarafı kahverengi bir renk oluyor. Bizim için önemli olan renkli olan bölümü. Ne kadar renk arttırırsak fiyatı o kadar değerli oluyor. Şu anda elimde tuttuğum kolye şeklindeki taş 7 bin lira. Özel koleksiyonluk bir taştır. Tasarımı yapılarak gümüş işlemesi yapılacak. Özel bir sipariş olarak aldık, tamamlayıp sahibine teslim edeceğiz” diye konuştu.

ALTINDAN PAHALI

Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, “Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.