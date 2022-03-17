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Dünyanın en pahalı mantarı! Kilosu 500 lira... Radar köpekler buluyor

17.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en pahalı mantarı ve 'Kralların yiyeceği' olarak bilinen “trüf”ü, özel eğitimli köpekler buluyor. Küçük yaştan eğitilen köpekler trüf mantarı avcılarının vazgeçilmezi haline geldi. Yüksek koku duyuları ve hareketli halleriyle arazide dolaşan radar köpekler toprağın altındaki mantarı saniyeler içinde tespit ediyor. Mantarın kilosu iriliği ve kalitesine göre 400 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor.

Dünyanın en pahalı mantarı! Kilosu 500 lira... Radar köpekler buluyor

Samsun'da 3 yıldır trüf mantarı avcılığı yapan 37 yaşındaki Fatih Gören, Lagotto Romagnolo cinsi eğitimli köpekleri "Radar" ve "Leo" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden trüf mantarı topluyor. Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen köpekler toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor. Küçük yaştan eğitilen köpekler trüf mantarı avcılarının vazgeçilmezi haline geldi. Trüf avcısı Fatih Gören ise araziye çıkarttığı köpekleri ile verimli bir gün geçirdi. Topladıkları mantarları Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderdiğini söyleyen Gören, internette mantar hakkında yazılan fiyatların gerçeği yansıtmadığını, mantarın kilosunun iriliği ve kalitesine göre 400 TL ile bin 500 TL arası alıcı bulduğunu söyledi.

KRALLARIN YİYECEĞİ OLARAK BİLİNİYOR!

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"KÖPEKLERİM İYİ BİR TRÜF AVCISI”

Trüf avcısı köpekler hakkında bilgi veren Fatih Gören, “Yaklaşık 3 senedir trüf mantarı avcılığı yapıyorum. Bu iş kolay bir iş değil. Sosyal medyada kolay gibi gözüküyor ama birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Genellikle piyasada Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerle çalışılıyor. Bu köpeklerin en büyük özelliği koku alması ve sahibine yakınlığıdır. Bu enerjilerini aslında yemek için harcıyorlar. Biz de yemediklerini almaya çalışıyoruz. Trüf mantarı köpeğinin yetiştirilmesinde özellikle yavruları doğduğunda hepsinin trüf mantarı avcısı olacak diye bir imkan yok. İçlerinde hareketli, daha böyle ilgi duyan yavruları seçerek 3 aya kadar bütün aşıları ve bakımları yapılıyor. 3 ile 6 aylık aşamadaki dönemde eğitim yapılıyor. 6 ayından sonra araziye çıkartılıyor. Arazideki becerilerinden bir iki testten geçtikten sonra trüf mantarı avcılığına başlanılıyor. Bugün de bizi üzmediler. Keyifleri yerindeydi köpeklerin ve iyi çalıştılar. Kendileri her zaman iyi performans sağlamıyorlar. Onlar da bir can, kendi isteklerine göre hareket ediyorlar. Bu trüf mantarı köpeğini sahip edinen arkadaşlar ilk etapta köpeği hemen araziye çıkartarak bir an önce mantar bulsun diye canım köpekler ziyan oluyor. Köpekler sahip değiştirdikçe onların da psikolojisi bozuluyor. Bu yüzden trüf mantarı köpeği sahiplenince biraz sabır gerekiyor. Mesela ben 6 ay boyunca mantar bulmaya çalıştım. Bir tane mantar çıkartmadı. Sonunda mantara ulaştık. Köpeklerimin iyi bir trüf avcısı olduğuna inanıyorum" dedi.

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TRÜF MANTARI FİYATLARI

Mantarın fiyatları hakkında bilgi veren Gören, "Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına ‘50 euro’ deniliyor. ‘Günde 10 kilo mantar bulunuyor’ deniliyor. 10 kilo mantar ortalama 500 euro yapıyor. İnternet ortamında bu fiyatları duyanlar bu işe gönül veriyor. Gerçek anlatıldığı gibi değil. Şu andaki mantar piyasası kalitesine göre kilosu 400 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Bu mantara da bin 500 TL çok deniliyor ama evden çıkıp hemen evin bahçesinde mantar bulunmuyor. Arabanla kilometrelerce yol gidiyorsun. Arazide keşifler yapıyorsun. 5 gün boş gittiğin oluyor. 1 kilo mantarın maliyetini kurtarmıyor. O yüzden bu mantarın piyasada tam oturmuş fiyatı yok. Karaborsa gibi bir düzen var. Net sabit bir fiyatı yok. Trüf mantarı avcılığı yapmak için ilk olarak köpeklere ihtiyacınız var. Bu köpeklerin Türkiye’deki piyasası 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor” diye konuştu. (İHA)

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