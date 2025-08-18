FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat 'Her aşamada varız'

Çöl sıcaklarının etkili olduğu ve termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Aydın'da, domates işçileri saatliği 150 ila 250 TL arasında değişen ücretlerle ekmek mücadelesi veriyor. Günlük ancak 6 saat çalışabilen domates işçileri her şeye rağmen ekmek kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat 'Her aşamada varız'

Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında gelen Aydın'da domates hasadı devam ediyor. İç piyasaya olduğu kadar ihracata da gönderilen domatesin hem üretim hem de hasat sezonunda işçiler mevsim normalleri üzerinde seyreden çöl sıcaklarında ciddi emek veriyor.

Dünyanın en zor işi Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat Her aşamada varız 1

"DÜNYANIN EN ZOR İŞLERİNDEN BİRİ"

Sabah saat 06:00'da havanın aydınlanması ile başlayan domates toplama işi, öğlen saat 12:00 sıralarında tamamlanıyor. Motorların bile hararet yaptığı Aydın Ovası'nda yazın çalışmanın oldukça güç olduğunu belirten İşçiler, "Aydın'da yaz döneminde tarım işi yapmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Teknoloji ve sanayi ne kadar gelişirse gelişsin insan eli olmadan tarım yapılmıyor. Zor bir işimiz var ama alnımızın teriyle ekmeğimizi kazandığımız için mutluyuz" diye konuştular.
Dünyanın en zor işi Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat Her aşamada varız 2

KADINLARA 1000 ERKEKLERE 1500 TL

Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezi Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde her gün tonlarca domates toplanıyor. İşçiler binbir emekle üretilen domatesleri güneşin yakıcı etkisine rağmen sabah 06.00'da mesaiye başlayıp öğlene kadar topluyor. Domates hasat işinde kadınlara günlük bin TL, domates selesi çeken erkeklere ise bin 500 TL yevmiye ücreti ödeniyor.
Dünyanın en zor işi Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat Her aşamada varız 3

"HER AŞAMADA VARIZ"

Tarlada hasat yapan işçilerden Hülya Aydın, "Sabah 06.00'da tarlaya gelip işe başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için öğlen saatlerinde bırakıyoruz. Güneş yükseldikçe çalışmak daha da zorlaşıyor, nefes almak bile güçleşiyor. Ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, mecburuz. Emekliliğimiz yok, günlük yevmiye için çalışmak zorundayız. Domatesin dikiminden çapalama ve toplamaya kadar her aşamada biz varız" dedi.
Dünyanın en zor işi Günlük 1500 TL alıyorlar! Mesaileri 6 saat Her aşamada varız 4

25 KİLO YÜK

Tarlada işçilik yapan Oğulcan Alyanak ise, "Kadınların topladığı domatesleri sırtımızda traktöre taşıyoruz. Her seferinde 20-25 kilo yük kaldırıyoruz. Tepemizde güneş sırtımızda ise domates kasalarıyla gidip geliyoruz. Yük taşımak hem belimizi hem de dizlerimizi çok zorluyor. Ama ertesi sabah yine gün doğmadan burada oluyoruz. Sıcağa, yorgunluğa, toz- toprağa rağmen ekmeğimizi kazanmak için tarlaya alın teri döküyoruz" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'
Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdiSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Anahtar Kelimeler:
domates Aydın Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Murat Boz Hasan Can Kaya'yı fena harcadı: Alakasız...

Murat Boz Hasan Can Kaya'yı fena harcadı: Alakasız...

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.