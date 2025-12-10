'Duyunca çok sevindik' Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kadınlar, yöreye özgü el emeği ürünlerden biri olan "cacım" dokumasını yaşatıyor. Halk Eğitim Merkezine bağlı açılan cacım kursları sayesinde hem sosyalleşen hem de üretime katılan kadınlar, geleneksel motifleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Kurslar aracılığıyla çanta, cüzdan, heybe, yastık ve yolluk gibi ürünler hazırlayan kadınlar, yaptıkları el işlerini satarak ev ekonomilerine de destek sağlıyor.

"YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Usta Öğretici Hanife Bozkurt, yörelerine ait gelenekleri kaybetmek istemediklerini belirtti.

Bozkurt, "Bizimki halı değil, cacımdır. Cacım çok eski bir dokumadır. Halalarımızdan, ninelerimizden kalma, bizim yöremize aittir. Kaybetmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Burada cacım dokumasıyla çanta, cüzdan, sırt çantası, küçük halılar, büyük yolluklar, yastık, kırlent, heybe yapıyoruz. Motiflerimiz çizim falan değil, modeli kendi içgüdülerimizle kafamızdan değiştiririz" dedi.

HOCAMIZIN BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNDUĞUNU DUYUNCA ÇOK SEVİNDİK"

52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan ise, "Hocamız Hanife Hanım'ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. Annelerimizin, ninelerimizin el emeğidir. Onların kaybolan bir geleneğini tekrar yürütmeye başladık. En azından evde oturmuyoruz. Buraya geliyoruz, hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz. En azından mutfak masrafımızı çıkartırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır