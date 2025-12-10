FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Duyunca çok sevindik' Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi kurslarında unutulmaya yüz tutmuş "cacım" dokuma geleneğini sürdürerek hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. 52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan, "Hocamız Hanife Hanım'ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz" dedi.

'Duyunca çok sevindik' Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kadınlar, yöreye özgü el emeği ürünlerden biri olan "cacım" dokumasını yaşatıyor. Halk Eğitim Merkezine bağlı açılan cacım kursları sayesinde hem sosyalleşen hem de üretime katılan kadınlar, geleneksel motifleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Kurslar aracılığıyla çanta, cüzdan, heybe, yastık ve yolluk gibi ürünler hazırlayan kadınlar, yaptıkları el işlerini satarak ev ekonomilerine de destek sağlıyor.

Duyunca çok sevindik Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi 1

"YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Usta Öğretici Hanife Bozkurt, yörelerine ait gelenekleri kaybetmek istemediklerini belirtti.

Duyunca çok sevindik Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi 2

Bozkurt, "Bizimki halı değil, cacımdır. Cacım çok eski bir dokumadır. Halalarımızdan, ninelerimizden kalma, bizim yöremize aittir. Kaybetmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Burada cacım dokumasıyla çanta, cüzdan, sırt çantası, küçük halılar, büyük yolluklar, yastık, kırlent, heybe yapıyoruz. Motiflerimiz çizim falan değil, modeli kendi içgüdülerimizle kafamızdan değiştiririz" dedi.

Duyunca çok sevindik Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi 3

HOCAMIZIN BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNDUĞUNU DUYUNCA ÇOK SEVİNDİK"

52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan ise, "Hocamız Hanife Hanım'ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. Annelerimizin, ninelerimizin el emeğidir. Onların kaybolan bir geleneğini tekrar yürütmeye başladık. En azından evde oturmuyoruz. Buraya geliyoruz, hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz. En azından mutfak masrafımızı çıkartırız" şeklinde konuştu.

Duyunca çok sevindik Satıp para kazanıyorlar: Hepsini harekete geçirdi 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kacır: "Yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz"Bakan Kacır: "Yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz"
Bir ilde 'indirim' akımı başladı: Fiyatı 30 TL'ye kadar düştüBir ilde 'indirim' akımı başladı: Fiyatı 30 TL'ye kadar düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Hozat girişimci satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.