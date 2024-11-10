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Ege'de zeytinyağı üretimi başladı! 100 yıllık geleneği hala sürdürüyor! Ayvalık'ta en lezzetlisini o çıkardı

10.11.2024 11:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ve Kuzey Ege'de zeytin hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Zeytinyağında bu sene rekor üretim bekleniyorken zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek atalarından kalan 100 yıllık zeytinyağı üretim sistemini restore ederek taş baskı zeytinyağı üretimi yapıyor. Kürlek, taş baskı zeytinyağının en kaliteli zeytinyağı türlerinden biri olduğunu söyledi.

Ege'de zeytinyağı üretimi başladı! 100 yıllık geleneği hala sürdürüyor! Ayvalık'ta en lezzetlisini o çıkardı

Ayvalık ve Kuzey Ege’de zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Zeytinyağında rekor üretim beklenirken modern sistemler ile üretimin yanında geleneksel yöntemler ile de üretim yapılıyor. Ailesine ait 100 yıllık zeytinyağı üretim sistemini restoren ettirerek tekrar çalışır hale getiren Mustafa Kürlek taş baskı sistemi ile zeytinyağı üretimi yapıyor.

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TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI İLE ÜRETİM YAPIYOR

Taş baskı zeytinyağı üretim sürecini anlatan Mustafa Kürlek, “Taş baskı zeytinyağı en kaliteli zeytinyağlardan biri. Bu yağımız granit taşlarda ezildiği için zeytinler kendine has meyve aromasına sahip. Bunun yanında kahvaltılarda, salatalarda daha çok kullanılıyor. Granit taşlarda ezilen zeytinler akabinde çuvalların içerisinde yerleştirilerek tam bir zeytin hamuru oluşuyor. Bu hamur da pres vasıtasıyla çuvalların arasında sıkılıyor ve akabinde çıkan yağ da hakiki sızma zeytinyağı oluyor” diye konuştu.

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100 YIL ÖNCESİNE AİT

Ailesine ait ve yıllarca kullanılmayan ve yakın zamanda restoren ettirerek tekrar kullanılmaya başlayan taş baskı sistemi hakkında bilgi veren Kürlek, “Şu anda Ayvalık'ta zeytin hasadı başladığı için biz de fabrikamızda 24 saat üretime devam ediyoruz. Şu anda fabrikamızda kurulu olan taş baskı sistemindeki makineler 100 yıl öncesinin makineleri. Biz bu makineleri restore ettik ve kullanılabilir hale getirdik. Şu anda dedelerimizden kalan bu eski makineleri halen kullanmaktayız. Bu makinelerle üretim yapmak da bize hem geçmişi hatırlatıyor hem de geleneklerimize bağlı üretim süreçlerimizi devam ettirmiş oluyoruz“ dedi.

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ACILIK ORANI DAHA AZ

Taş baskı sistemi ile üretilen yağların acılık değerlerinin düşük olduğunu ifade eden Mustafa Kürlek, “Zeytinler granit taşta ezildiği için taş baskı zeytinyağındaki acılık oranı diğer kontini sıkıma göre daha azdır. Çünkü oksijenle birlikte sıkıldığı için içi zeytinin içerisindeki acılık veren maddeler uçmaktadır. Bundan dolayı halk arasında daha tatlı olduğu için daha çok beğenilmektedir. Bu sebepten dolayı taş baskı zeytinyağını seven beğenen ayrı bir tüketici kitlesi bulunmaktadır” dedi.
İHA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Ayvalık
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