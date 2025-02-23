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'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti... O ülkeden satın almak için geldiler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.02.2025 11:52
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Denizlili tekstil girişimcisi Mehmet Can, Afrika ülkelerine yönelik geleneksel renkli desenli elbise, gömlek ve farklı giyim üretimi yapıyor. 1985'te İsviçre'ye çalışmaya giden Can, fabrikada çalışırken "ek gelir olsun" diye kiraladığı tekstil makinesiyle arkadaşının deposunda üretim yapmaya başladığı sonrasında da eğitim aldığını anlattı. Memleketine döndüğünde atölye kuran Can 9 kişiyi istihdam ederken ihracat yapmaya başladı. İşçilikten patronluğa geçen Can hala işçi gibi çalıştığını söyledi.

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti... O ülkeden satın almak için geldiler

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Can (64), 1985 yılında yakınlarının da tavsiyesiyle İsviçre'ye çalışmaya gitti. Burada bir fabrikada işe başlayan Can, geçen süreçte "ek gelir olsun" düşüncesiyle kiraladığı tekstil makinesiyle arkadaşının deposunda üretim yaptı. Tekstilde kendini geliştirmek isteyen Can, Avusturya'da üretim ve üretim teknikleri alanında 1 yıl eğitim aldı.

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İŞÇİLİKTEN PATRONLUĞA GEÇTİ

Sektörde tecrübe kazanan Can, 2001 yılında döndüğü Denizli'de atölye kurdu. Can, tam otomatik nakış makineleriyle büyüttüğü iş yerinde 9 kişiyi istihdam etmeye başladı.

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AFRİKA'DAN GELEN ALICI ARACILIĞIYLA NİJERYA'YA İHRACAT YAPTI

Kendi tasarladığı kıyafetleri iç pazarda satışa sunan Can, geçen yıl Afrika'dan gelen bir alıcı aracılığıyla Nijerya'ya ihracat yaptı. Dış pazar payını artırmak için fuarlara katılan Can atölyesinde, genellikle sembol, geometrik desen, hayvan figürleri veya bitki motifleriyle süslediği elbiseler tasarlıyor.

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KAPASİTEYİ ARTIRMA HEDEFİNDE

Son dönemde Afrikalıların geleneksel kıyafetleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran girişimci, renkli desenli elbise, gömlek ve farklı giyimleri Nijerya üzerinden bu kıtada pazara sunuyor. Bu yıl Fransa ve İngiltere'de yaşayan Afrikalılara da çeşitli renklerde desenli elbise, gömlek ve çeşitli giyim ürünlerinin ulaştıran Can, bu alandaki kapasitesini artırma hedefinde.

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"HEM KENDİ İŞİMİN PATRONU OLMANIN HEM DE SEVDİĞİM İŞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Mehmet Can, AA muhabirine, işçi olarak gittiği İsviçre'den hem kendi işinin patronu olmanın hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yurt dışında çok zorluklar yaşadığını ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için bir arayışa girdiğini anlatan Can, çalıştığı fabrikadan mesai bittikten sonra kendi işini yapmaya devam ettiğini belirtti.

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"HALA BİR İŞÇİ GİBİ ATÖLYEDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Tekstil sektörünü zorluklara rağmen öğrenmeye başardığını dile getiren Can, "Teknolojinin ilerlemesiyle elektronik makinelere geçiş yaptım. İhracat yapmaya karar verince Afrika pazarına girdim. Afrikalıların özel günlerde giydiği yöresel kıyafetlerin üretimini yapıyoruz. Rengarenk ve genelde renkli desen çalışıyoruz." diye konuştu. Hala bir işçi gibi atölyede çalışmaya devam ettiğini belirten Can, aylık yaklaşık bin metrekare kumaştan üretim yaptıklarını sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi gelir girişimci patron üretim
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