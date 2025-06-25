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'Ekonomik getirisi nedeniyle güzel bir ürün' Yetiştiriciliği giderek büyüyor

Ağrı'da 100 dekarlık alanda kurulan çilek bahçeleri, hem çiftçinin gelirini artırıyor hem de bölge tarımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

'Ekonomik getirisi nedeniyle güzel bir ürün' Yetiştiriciliği giderek büyüyor
Hande Dağ

Ağrı'da son yıllarda tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmek amacıyla alternatif ürünlere yönelim hız kazandı. Bu kapsamda çilek üretimi, bölge çiftçisi için hem ekonomik değeri yüksek hem de iklim şartlarına uygun bir ürün olarak öne çıktı. 2021-2023 yıllarında Ağrı Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün girişimleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle il genelinde yaklaşık 100 dekar alanda çilek bahçeleri kuruldu. Üretim, hem verimli arazilerin değerlendirilmesine hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırılmasına katkı sağlıyor.

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Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, yürütülen çalışmalar ve üreticilere sağlanan destekler hakkında bilgi verdi. Hüseyinoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde çilek üretimi 2021-2023 yılları arasında valiliğimiz ve il müdürlüğümüzün girişimleriyle, bakanlığımızın destekleriyle uygulanan projeler sonucu yaklaşık 100 dekar alanda kurulan bahçelerle yaygınlaştırıldı. Burada temel amacımız, alternatif ürünlerin üretimini teşvik etmek ve vatandaşlarımızın tarımsal gelirlerini artırmaktı. Çilek bu anlamda hem iklime uygunluğu hem de ekonomik getirisi nedeniyle güzel bir ürün oldu. Üreticilerimiz de bu ürüne olumlu yaklaştı."

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Çilek üretiminin sadece kurulum projeleriyle değil, farklı destek ve eğitim çalışmalarıyla da teşvik edildiğini belirten Hüseyinoğlu, "Bakanlığımız özellikle çileğin işlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili yatırımlarda Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Biz de dönem dönem proje çağrılarına çıkıyor ve vatandaşlarımızın bu desteklerden faydalanmasını sağlıyoruz. Üreticilerimiz il müdürlüğümüzün hesaplarını takip ederek bu desteklerden haberdar olabilirler" dedi.

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2025 yılı üretim beklentilerine de değinen Hüseyinoğlu, "Bu yıl aşırı sıcaklar ve yağışların azalması nedeniyle bir miktar verim düşüşü var. Dekara 1,5-2 ton civarında bir verim bekliyoruz ve toplamda 150-200 ton çilek üretimi olacağını öngörüyoruz. Ağrı çileğinin lezzetinin bu kadar güzel olmasının sebebi, gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek olması. Bu durum meyvedeki şeker oranını artırıyor ve kalitesini yükseltiyor" diye konuştu.

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Ağrı'da meyveciliğin gelişebilecek önemli bir tarım alanı olduğunun altını çizen Hüseyinoğlu, vişne, elma, armut ve kiraz gibi meyveler için de hibeli destekler sağlandığını belirterek, "İlimizin iklim şartları nedeniyle meyvelerimiz pazarda ürünün azaldığı dönemde olgunlaşıyor, bu da üreticilerimize ticari anlamda önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak üreticimizin bu işe inanması ve görerek güven duyması gerekiyor. Biz de projelerle ve desteklerle bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi. (İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
çilek Ağrı
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