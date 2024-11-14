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'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı! 'Gençler yaparsa daha da başarılı olur'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 09:52
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Rizeli matematik öğretmeni, hem eğitimcilikten hem de doktora yapmaktan vazgeçip çocukluk sevdası olan arıcılığa başladı. "Beni ekonomik olarak tatmin ediyor" diyen Murat Memoğlu "Gençler bu mesleği yapabilir. Gençler yaparsa çok daha başarılı olur. Hem ekonomik olarak tatmin eder" ifadelerini kullandı. "Öğretmenlik çok kutsal bir meslek" diyen Memoğlu "Bunu yapmak çok güzel ama bir yandan arıcılık da güzel. Bir tercih yapmak zorunda kaldım ve arıcılığı tercih ettim" şeklinde konuştu.

'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı! 'Gençler yaparsa daha da başarılı olur'

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Murat Memoğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra Matematik Öğretmenliği okudu. Okulunu başarıyla bitiren Memoğlu sonrasında alanında yüksek lisansını bile yaptı. Daha sonra doktoraya başlayan Memoğlu aynı zamanda özel bir okulda matematik öğretmeni olarak da çalışmaya başladı. Bunların hepsi gerçekleşirken onun aklı ise çocukluktan beri hayali olan arıcılıktaydı.

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400 ADET KOVANI VAR

Dededen, babadan gördüğü arıcılığa sevdalı olduğunu söyleyen Memoğlu, artık eğitimciliği, hatta doktora eğitimini bile bırakarak arıcılık yapmaya başladı. 400 adet kovanı olduğunu ifade eden Memoğlu, insanların hobi olarak yaptığı arıcılığı artık profesyonel olarak yapmaya başladı.

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"BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALDIM VE ARICILIĞI TERCİH ETTİM"

Çocuk yaşlarda tanıştığı arıcılığa çok hevesli olduğunu ifade eden Memoğlu, “Çocukluğumdan beri arıların içinde büyüdüm. Dedem bu işi yapıyordu ilk başta. Dedemden sonra babam da aynı şekilde bu işi yapıyordu. Hatta o geleneksel yöntemlerle karakovancılık yapıyor. Ben matematik öğretmeniyim. Yüksek lisansımı yaptım, sonrasında doktoraya başladım. Doktora yaparken bir yandan aracılık yapıyordum. Bir yandan da yine doktora mı yaparken özel okulda öğretmenlik yapıyordum. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Yani öğrencilerin rehberi oluyorsun, onlara ışık oluyorsun. Bunu yapmak çok güzel ama bir yandan arıcılık da aynı şekilde güzel bir meslek ve benim çocukluk sevdam. Bir tercih yapmak zorunda kaldım ve ben arıcılığı tercih ettim. Yani olan bir hevesti hobi olarak yapıyordum ‘Bunu meslek olarak niye yapmayayım?' dedim. Yaklaşık 4 yıldır bunu profesyonel bir şekilde meslek olarak yapmaya başladım” dedi.

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"GENÇLER BU İŞİ YAPARSA ÇOK DAHA BAŞARILI OLUR! EKONOMİK OLARAK TATMİN EDER"

Arıcılığın kendisini ekonomik olarak da mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Memoğlu, arıcılığın genç yaşta yapılabilecek kadar zor bir meslek olduğunun da altını çizerek, “400 civarında kovanım var. Çocukluğumdan beri heves ettiğim, sevdası olduğum arıcılığı yapıyorum. Beni ekonomik olarak tatmin ediyor. Gençler bu mesleği yapabilirler. Hatta bu gençlikte yapılacak bir iştir. Evet, çok hevesli olarak yapıyorum ama zahmeti de çoktur. Kolay bir iş değil yani. İşe giriştiğin zaman bunu anlıyorsun. Zahmetlidir ama aynı zamanda çoğu insanın hobi olarak yaptığı bir meslektir. Gençler bu işi yaparsa çok daha başarılı olur. Hem ekonomik olarak tatmin eder. Yani insanların geçimini sağlaması için alternatif bir gelir kaynağıdır, yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMENLİĞİ VE DOKTORAYI BIRAKTIĞINI DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

Matematik öğretmenliğini, hatta doktorayı bıraktığını duyanların çok şaşırdığını ama kendisinin sevdiği mesleği yaptığını dile getiren Memoğlu, “Tepkiler oluyor ama yani insan meraklı olduğu şeyi yapmalı. Aslında ben matematiği de seviyordum. Yani matematikte doktora yapmak benim için keyifli bir şeydi. Araştırma yapmak. Ama çocukluktan beri bir hayran olduğum için ben arıcılığı tercih ettim” şeklinde konuştu. (İHA)

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