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Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu

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Bursa’da saat tamircisi Hüsni Kemal Kalkan, 1974 yılında, parçalarını diğer saatlerin tamirinde kullanmak üzere ayırdığı kinetik saatini, 2 yıl önce eksik parçasını bularak onardı. Kalkan, yeniden kullanılır hale getirdiği hareketle çalışan saati, oğlu Fatih Kalkan ile birlikte işlettiği 18 metrekarelik dükkanının vitrininin baş köşesine koydu. Yarım asırlık saat, bin 500 dolardan alıcısını bekliyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te dünyaya gelen Hüsni Kemal Kalkan (72), 1955 yılında, 1 yaşındayken ailesinin Bursa’ya yerleşmesi üzerine burada büyüdü. İlkokulun ardından saat tamircisi Reşat İmamoğlu’nun yanında çırak olarak işe başlayan ve zaman içerisinde mesleğin inceliklerini öğrenen Kalkan, askerlik görevinin ardından ustasının teklifiyle saatçiye ortak oldu. 58 yıldır saat tamirciliğini sürdüren Kalkan, 13 yıldır da oğlu Fatih Kalkan (43) ile birlikte 18 metrekarelik dükkanında birlikte çalışıyor.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 1

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mekanik ve kinetik saatlere ilginin azaldığını, sadece meraklılarının klasik saatleri kullanmaya devam ettiğini söyleyen Kalkan, talep azalınca meslekte çırak da yetişmediğini belirterek, “Oğlumu okuttum ve memur olsun, resmi dairede çalışsın dedim. Ancak o da saatçi oldu. Yetenekli olduğu için ben de bir şey diyemedim. Meslek artık son demlerini yaşıyor” dedi.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 2

‘DÜKKANA GELİP, ‘USTA ÇIRAK LAZIM MI?’ DİYE SORARLARDI’

Saat tamirciliğine ilginin her geçen gün azaldığını belirten Hüsni Kemal Kalkan, “Eskiden dükkana gelirlerdi ve ‘Usta çırak lazım mı?’ diye sorarlardı. Şimdi kimse böyle bir talepte bulunmuyor. Herkes, nasıl rahat kazanırım, nasıl rahat yaşarım derdinde. Eskiler derdi ki çırağı verdiğin zaman bir iş yerine, ‘Eti senin, kemiği benim’ diye bir tabir kullanılırdı. O usta ile çırak arasındaki ciddiyetti. Kimseye bir şey diyemiyorsun, herkes bildiğini okuyor. ’Ben ustayım’ diyor” diye konuştu.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 3

52 YIL SONRA TAMİR EDİP, KULLANILIR HALE GETİRDİ

Zanaatının sabır ve emek istediğine dikkat çeken Kalkan, 1974 yılında parçalarını diğer saatlerin tamirinde kullanmak üzere ayırdığı kinetik saati, 52 yıl sonra tamir edip, yeniden kullanılabilir hale getirdiğini söyledi.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 4

Kalkan, zaman içinde kullandığı parçaları tekrar topladı ancak saatin bir parçası eksik kaldı. En son parçayı da yakın bir zamanda İstanbul’dan bulup, yarım asırlık, hareketle çalışan saati tamir edip, dükkanının vitrininin baş köşesine koydu.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 5

Kalkan, bin 500 dolardan alıcısını bekleyen saatin eksik parçasını 2 yıl önce bulabildiğini söyledi.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 6

Hüsni Kemal Kalkan, “1974’te parçasını kullanmak için söktüğüm bir modeldir. O dönem bu saatlerden çok vardı ve ben de içindeki malzemesini diğer saatleri tamir etmek için yedek parça olarak kullandım. Dükkanımızda atıl halde duruyordu. Saatin zaman içerisinde değerinin arttığını fark ettim ve ondan sonra eksik parçasını İstanbul’da bularak, satın aldım ve geri taktım. Saati tekrar çalışır hale getirdim. Bunların parçası artık üretilmiyor ve çok zor bulunuyor. Bunlar ‘hareketle çalışan’ otomatik saatlerdir. Biz, 2 yıl önce tamirini yaparak çalışır hale getirdiğimiz saati bin 500 dolara satıyoruz ancak normalde piyasada daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. 52 yıldır bende olan bu saat vitrinde alıcısını bekliyor. Müşterisi muhakkak çıkacaktır. Bu nasip kısmet işidir” ifadelerini kullandı.

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 7

‘SAAT, SAATÇİDEN ALINMALI’

Dükkanda 13 yıldır saat tamirciliği yapan Fatih Kalkan ise mesleği babasından öğrendiği için şanslı olduğunu söyledi. Parçası temin edilebilen her saati tamir ettiklerini belirten Kalkan, şöyle konuştu:

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 8

“Babamdan saatçiliği öğrenmek benim için büyük bir şans. Bu konu benim için biraz duygusal bir konu. İşi öğrenene kadar bir sürü hatam olmuştur. Sağ olsun babam beni hep idare etmiştir. Babanın ustan olması güzel bir şey. Benim el yeteneğim vardı ama sanırım benim çocuklarıma çok yansımamış. Şimdilik onların saatçiliğe ilgisi yok gibi gözüküyor. Dükkanımıza şehir dışından gelen müşterilerimiz de çok oluyor. Yurt dışından gelen sabit müşterilerimiz de var. Akıllı saatler de uzun zamandır hayatımızda varlar. Bunların onarımı konusunda saatçilerin imkanları çok kısıtlı. Elektronik bir malzeme olduğu için daha çok elektronikçiler ve telefoncular tamir işlemleriyle ilgileniyor. Elimizde parçası olan bir saat ise biz arızasını mutlaka gideririz. Saati, saatçiden almak her zaman için iyi bir şeydir. Bu her sektör için geçerli. Saati saatçiden, altını kuyumcudan, televizyonu elektronik marketten alacaksın.”

Eksik parçayı buldu! 1500 dolardan satışa koydu 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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