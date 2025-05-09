FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar 'Para kazanmak için değil' geçen sene zarar ettiler ama...

Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesindeki bahçelerini işleyen Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, emekli maaşlarını burada harcadıklarını ifade ederek, "Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahattım" şeklinde konuştu.

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar 'Para kazanmak için değil' geçen sene zarar ettiler ama...

SGK’dan emekli olan Abdullah Kurtarıcı, Kızılcaköy mahallesinde bulunan zeytin bahçesine her yıl bahar ayında eşiyle birlikte çeşitli sebzeler ekerek yaz ayında doğal ürünler tüketiyorlar. 50 yıla aşkın süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu belirterek şehirde oturmak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunu belirtti.

AW450508_07

GEÇEN SENE ZARAR ETTİLER AMA...

4 çocuk sahibi olan Kurtarıcı çifti, bahçelerine sebze dikecek alanlar oluşturup fidelerin dikimini gerçekleştirdi. ‘İki tarafın bazen birbirini duymaması’ durumunda çok güzel ve huzurlu bir evlilik sürecinin yaşandığını kaydeden Kurtarıcı, şu sözleri kullandı:

AW450508_02

"Ben burada akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bamya, marul, soğan ektik. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Çocuklarımla gelip burada oturup yemek yedim mi en kral benim. Emekli maaşımızı buraya harcıyoruz. Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahattım. Toprakla uğraşınca mutlu oluyoruz. Şimdi kahveye gitsem 5 dakika, eve gelsem 5 dakika. Eve geldim mi hanımın misafirleri geliyor. Buraya ne misafirin geliyor. En rahat toprak. Gelen olursa da bahçeye gelin diyoruz"

AW450508_01

Eşini bahçede yalnız bırakmayan ona çalışmalarında yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, "Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor" diyerek toprakla meşgul olmanın güzel olduğunu söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masraf yok talep çok para da peşin!Masraf yok talep çok para da peşin!
40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Çiftçi Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar

Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir!

Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.