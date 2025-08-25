FİNANS

Emekli olunca harekete geçti, ücretsiz yaptı! 'e-Devlet'ten ulaştım, vasiyetim...'

Isparta Eğirdir'de restore ettirdiği 300 yıllık tarihi evini adeta bir müzeye çeviren emekli akademisyen Dr. Mehmet Gürdal, "Vasiyetim, bu evin ziyaret edilerek dönemin yaşam tarzının, kullanılan eşyaların ve kültürel mirasın gelecek nesiller tarafından görülmesidir" dedi. Gürdal, müzeye çevirdiği evini ücretsiz olarak ziyaretçilere açtığını, herkesin gelip eski Eğirdir evlerinin nasıl olduğunu görmesini istediğini söyledi.

Emekli akademisyen, Isparta'daki 300 yıllık tarihi evini restore edip müzeye çevirerek ziyaretçilere ücretsiz açtı. Eğirdir Kale Mahallesi'ndeki 300 yıllık evini restore ettiren Dr. Mehmet Gürdal, hem çocukluk hatıralarını hem de akademik hayatındaki başarılarını sergiliyor. Gürdal, eviyle ilgili en büyük arzusunun Eğirdir'in kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

ESERLERİ TÜRKİYE'DE BİRÇOK OKULDA DERS KİTABI OLARAK YER ALIYOR

78 yaşındaki Dr. Gürdal, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Anabilim Dalı'nı hem bölüm hem fakülte birincisi olarak tamamladı.

Akademik hayatında asistanlıktan doçentliğe uzanan bir yol izleyen Gürdal'ın turizm alanında yazdığı altı kitabı Türkiye'de birçok üniversitede ders kitabı olarak yer aldı.

"O GÜNLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ"

Çocukluğunun göl kenarında geçtiğini anlatan Gürdal, "Biz çocukken Poyraz'ın sesiyle, göldeki dalgaların sesiyle uyurduk. Üç dört yaşımıza geldiğimizde yüzmeyi öğrendik. O günler bizim için çok kıymetliydi" dedi.

"VASİYETİM BU EVİN GELECEK NESİLLERE KALMASI"

Son 12 yıldır Eğirdir'de yaşamını sürdüren Gürdal, evin tarihini de araştırdığını ifade ederek, "e-Devlet kayıtlarından ulaştığım 1870-1871 tarihli belge, evimizin 300 yıllık tarihini doğruluyor. Bu evin, dönemin yaşam tarzını yansıtacak şekilde gelecek nesillere kalmasını istiyorum" dedi.

Gürdal, "Vasiyetim, bu evin ziyaret edilerek dönemin yaşam tarzının, kullanılan eşyaların ve kültürel mirasın gelecek nesiller tarafından görülmesidir" diye konuştu.

Eğirdir sevdalısı Mehmet Gürdal, müzeye çevirdiği evini ücretsiz olarak ziyaretçilere açtığını, herkesin gelip eski Eğirdir evlerinin nasıl olduğunu görmesini istediğini ve bu evi gelecek nesillere miras bırakmayı amaçladığını söyledi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

